Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля

Курс евро достиг 90 рублей впервые с 28 апреля. Об этом свидетельствует данные торгов Московской биржи на 13 июня.

К 10:11 валюта прибавляла 1,27%, достигая 90,1 рубля.

В свою очередь, курс доллара составлял 83,19 рубля, поднявшись на 0,79%, а юаня — 11,604 рубля (+0,38%).

Ранее, 7 июня, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил «Известиям», что в июне курс евро ожидается в диапазоне 82–91 рубль, а доллара — 76–83,5 рубля. Он объяснил, что рубль оставался стабильным и удерживал свои позиции против основных мировых курсов с середины мая благодаря продажам валютной выручки экспортеров в рамках налогового периода. По его словам, когда налоговый период завершается, на рынок оказывают влияние динамика цен на нефть и доллар.

До этого, 1 июня, руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков привел прогноз, согласно которому в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.