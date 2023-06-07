Аналитик спрогнозировал курс доллара и евро в июне

Курс доллара к рублю в июне ожидается в диапазоне 76–83,5 рублей, евро — 82–91 рублей, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он сообщил «Известиям» 7 июня.

По данным сайта Мосбиржи, на 13:23 доллар достиг 81,4 рубля, евро — 87,1 рублей. 5 июня на закрытие торгов доллар находился на уровне 80,9 рублей, евро — почти 86,8 рублей.

«Российский рубль оставался стабильным и удерживал свои позиции против основных мировых валют с середины мая благодаря продажам валютной выручки экспортеров в рамках налогового периода. Когда налоговый период завершается, на валютный рынок оказывают влияние динамика цен на нефть и доллар», — объяснил он.

Говоря о долларе, эксперт отметил, что курс валюты скачет на рынке Форекс из-за предстоящего заседания Федеральной резервной системы и смешанных макроданных США.

«По последним данным CME Group, вероятность сохранения ставки на заседании 14 июня составляет 73,6%», — отметил он.

Аналитик уточнил, что нефть марки Brent стоит $76,22 за баррель. По его словам, на нефтяном рынке наблюдается сохраняющаяся неопределенность из-за слабого восстановления экономики Китая. При этом оптимизм покупателей повысился после встречи ОПЕК+, на которой было принято решение сократить добычу нефти на следующий год.

«Кроме того, правительство и ЦБ РФ обязаны до 1 июня установить ежемесячный лимит не более $1 млрд на покупку иностранной валюты резидентами на внутреннем валютном рынке для дальнейшего зачисления на счета в зарубежных банках для расчетов по разрешенным инвестиционным сделкам», — добавил Антонов.

Внимание инвесторов приковано к заседанию Центробанка РФ, которое запланировано 9 июня. При этом аналитик выразил мнение, что регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании.

«Макроэкономические показатели с прошлого заседания изменились незначительно: курс рубля торгуется около 80 рублей, инфляция находится вблизи целевого уровня 4%. Однако уровень инфляционных ожиданий населения немного вырос, что может создать риски усиления инфляционного давления. Несмотря на это, представители ЦБ не выражали обеспокоенности по поводу инфляции», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что еще один фактор, который препятствует снижению ставки, — неопределенность в отношении госбюджета.

«В целом, курс доллара к рублю ожидается в диапазоне 76–83,5 рублей. Для китайской валюты можно обозначить торговый диапазон между 10,6–12 рублей. Рабочий диапазон для пары евро/рубль — 82–91 рублей, а для лиры — 3,75–4,35 рублей. Однако стоит учитывать, что участники рынка должны быть готовы к возможным изменениям на финансовом рынке, которые могут повлиять на курс рубля из-за геополитических рисков и неожиданных решений со стороны регуляторов России или недружественных стран», — заключил Антонов.

Ранее, 1 июня, руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков привел прогноз, согласно которому, в течение месяца российская валюта может находится в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.