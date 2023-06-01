Эксперты спрогнозировали курс рубля в июне

Доллар в июне может достигнуть уровня в 78 рублей, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«9 июня состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке в рамках которого ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,5%, до 8%. Рост ставки может оказать временный эффект на укрепление рубля до 78,5 рубля за доллар США, и до 84,2 за евро», — предположил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард.

По его словам, временному укреплению российской нацвалюты также поспособствует продажа валюты со стороны Минфина РФ в эквиваленте 2 млрд рублей в день.

«В последующем вероятен разворот рубля в сторону ослабления в рамках продолжения восьмимесячного тренда», — отметил он.

В свою очередь руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков среди факторов, которые могут оказать поддержку российской валюте, также назвал продолжающийся сезон дивидендных выплат в России. Как он объяснил, компании-экспортеры конвертируют часть выручки, чтобы направить ее акционерам, увеличивая таким образом предложение иностранной валюты на рынке.

«Во второй половине месяца в качестве поддерживающих факторов останется дивидендный сезон и добавится необходимость уплаты налогов в двадцатых числах компаниями-экспортерами. Исходя из вышесказанного, наиболее вероятный период значительного ослабления рубля — середина месяца, то есть диапазон с 15 по 22 июня. В целом же в течение месяца прогнозно российская валюта будет находится в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро», — уточнил он.

В то же время экономист Георгий Копосов считает, что курс может быть в диапазоне 77–81 рублей за доллар.

«Факторы, поддерживающие рубль в июне: сокращение добычи нефти ОПЕК в случае удешевления нефти, грамотные действия ЦБ России, приближение налогового периода», — сказал он.

Среди факторов снижения курса российской нацвалюты, по его мнению, может быть рост параллельного импорта и спрос на валюту в этом ключе. Эксперт так же не исключил влияние негативных новостей, которые нельзя предсказать.

Ранее, 30 мая, аналитики УК «Альфа-Капитал» в беседе с Lenta.ru привели прогноз, согласно которому, в начале июня диапазон торгов для доллара США может составить 77–80 рублей, евро — 84–88 рублей, юаня — 11,1–11,35 рублей.

Согласно данным сайта Мосбиржи, 29 мая доллар торговался на уровне 80 рублей, евро — 86 рублей, юань — 11,3 рублей.