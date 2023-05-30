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Эксперты рассказали о курсах валют на предстоящей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На предстоящей неделе диапазон торгов для американского доллара может составить 77-80 рублей, а евро может дойти до отметки в 88 рублей. Курс юаня может составить 11,35 рубля. Об этом аналитики УК «Альфа-Капитал» рассказали во вторник, 30 мая.

По словам специалистов, на курс американской валюты будет влиять решение вопроса с госдолгом США, а затем со стратегией денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны. Пока доллар сохраняет достаточно сильные позиции, но эксперты считают, что есть основания ожидать определенной коррекции.

«Рублевые пары в июне будут учитывать позицию Банка России в вопросе инфляции и ключевой ставки. Очень важны будут данные по российскому экспорту, если они появятся в доступе. Для доллара США вероятный диапазон торгов на предстоящие неделе — 77-80 рублей, для евро — 84-88 рублей», — отметили аналитики в беседе с Lenta.Ru.

Специалисты считают, что курс юаня в июне в связи с дефицитом валюты может оставаться в пределах 11,1-11,35 рубля.

«С лирой сложнее, здесь может быть много волатильности из-за политического фактора, но, думается, основные риски и нюансы уже учтены в котировках. Лира может стоить 3,5-4,5 рубля», — заключили эксперты.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Накануне партнер инвесткомпании Capital lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что падение курса турецкой лиры по отношению к доллару было ожидаемым при любом исходе выборов в республике.

Утром 29 мая нацвалюта Турции резко упала. Телеканал CNBC сообщил, что это произошло на фоне новостей о том, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства. Лира торговалась на уровне 20,0608 за $1.

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