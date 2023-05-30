Эксперты рассказали о курсах валют на предстоящей неделе

На предстоящей неделе диапазон торгов для американского доллара может составить 77-80 рублей, а евро может дойти до отметки в 88 рублей. Курс юаня может составить 11,35 рубля. Об этом аналитики УК «Альфа-Капитал» рассказали во вторник, 30 мая.

По словам специалистов, на курс американской валюты будет влиять решение вопроса с госдолгом США, а затем со стратегией денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны. Пока доллар сохраняет достаточно сильные позиции, но эксперты считают, что есть основания ожидать определенной коррекции.

«Рублевые пары в июне будут учитывать позицию Банка России в вопросе инфляции и ключевой ставки. Очень важны будут данные по российскому экспорту, если они появятся в доступе. Для доллара США вероятный диапазон торгов на предстоящие неделе — 77-80 рублей, для евро — 84-88 рублей», — отметили аналитики в беседе с Lenta.Ru.

Специалисты считают, что курс юаня в июне в связи с дефицитом валюты может оставаться в пределах 11,1-11,35 рубля.

«С лирой сложнее, здесь может быть много волатильности из-за политического фактора, но, думается, основные риски и нюансы уже учтены в котировках. Лира может стоить 3,5-4,5 рубля», — заключили эксперты.

Накануне партнер инвесткомпании Capital lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что падение курса турецкой лиры по отношению к доллару было ожидаемым при любом исходе выборов в республике.

Утром 29 мая нацвалюта Турции резко упала. Телеканал CNBC сообщил, что это произошло на фоне новостей о том, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства. Лира торговалась на уровне 20,0608 за $1.