Эксперты объяснили падение турецкой лиры к доллару

Падение курса турецкой лиры по отношению к доллару было ожидаемым при любом исходе выборов в республике, считает партнер инвесткомпании Capital lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 29 мая.

Утром нацвалюта Турции резко упала. Телеканал CNBC сообщил, что это произошло на фоне новостей о том, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов главы государства 28 мая. Лира торговалась на уровне 20,0608 за $1.

«Скорее всего, [Эрдоган] будет продолжать придерживаться прежнего курса, а это говорит о том, что в краткосрочной перспективе центральный банк (ЦБ) сохранит мягкую денежно-кредитную политику, даже если это подстегнет инфляцию и нанесет ущерб лире», — предположил Шатов.

По его словам, турецкий лидер проводит достаточно противоречивую денежно-кредитную политику. Кроме того, у него есть право назначать и увольнять как главу ЦБ, так и членов комитета по денежно-кредитной политике.

«С начала текущего года лира подешевела к доллару примерно на 6%, а за весь 2022 год — на 40%. Одной из причин такой динамики стала новая экономическая модель Эрдогана, при которой приоритет отдается развитию экспорта и низким процентным ставкам для стимулирования роста экономики. Такая политика разительно отличается от мирового тренда, так как большинство стран повысили ключевую ставку в 2022 году с целью снижения инфляции», — уточнил эксперт.

Он выразил мнение, что ЦБ страны в течение лета может сохранить учетную ставку на прежнем уровне, при этом ужесточив альтернативные инструменты для поддержки валюты.

«Но как показала практика, эти методы недостаточно эффективны и лира в ближайшее время будет ослабевать. Падение лиры продолжится, так как нет никаких предпосылок изменения текущей монетарной политики. Высокая инфляция и отложенный спрос на иностранную валюту оказывают значительное давление на курс лиры, вполне возможно летом курс может упасть еще на 10–15%», — заключил Шатов.

В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер напомнил, что Турция стала одним из ведущих российских партнеров. Он считает, что переизбрание Эрдогана позволит сохранить и даже усилить экспортно-импортное сотрудничество стран и активизировать работу над энергетическими проектами, среди которых АЭС и газовый хаб.

«Значит, и расчеты в нацвалютах постепенно могут расти. Однако есть важный фактор, что сдерживает спрос на турецкую лиру, — очень высокая инфляция в стране и обширная девальвация самой лиры к доллару США. В том же юане все намного спокойнее. Рост интереса к нацвалютам зависит от геополитического курса. Партнерские отношения повышают спрос на дружественные валюты, а валюты, в которых по-прежнему есть инфраструктурный риск, теряют в оборотах. Недаром юань обогнал и доллар, и евро по ликвидности на Мосбирже», — отметил он.

Ранее в этот день проректор РАНХиГС Андрей Марголин заявил, что возможное падение курса турецкой лиры, прогнозируемое западными аналитиками, может положительно отразиться на туристах из России. Кроме того, по его словам, в падении курса лиры прежде всего заинтересованы США.