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Экономист заявил о положительном влиянии падения курса лиры на россиян
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Экономист заявил о положительном влиянии падения курса лиры на россиян

Экономист Марголин заявил, что положение турецкой валюты не является безнадежным
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Фото: Global Look Press/Zakariya Yahya
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Возможное падение курса турецкой лиры, прогнозируемое западными аналитиками, может положительно отразиться на туристах из России. Об этом проректор РАНХиГС Андрей Марголин заявил в понедельник, 29 мая.

Он отметил, что в настоящее время обменный курс рубля к доллару относительно устойчив. Если же произойдет обесценивание лиры, то же самое будет и в отношении российской валюты.

«Российские туристы, приехав со своей валютой в Турцию, смогут чувствовать себя неплохо. Но мне совсем не кажется, что положение лиры безнадежно», — сказал Марголин в разговоре с телеканалом «Звезда».

Эксперт добавил, что переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал борьбу с инфляцией одним из главных приоритетов. Кроме этого, он придает большое значение и осуществлению совместных проектов с Россией — строительству АЭС «Аккую» и созданию в Турции газового хаба. Также на повестке дня стоит и углубление сотрудничества с БРИКС.

Марголин выразил уверенность, что эти меры направлены на укрепление экономики Турции, и если они будут реализованы успешно, можно будет говорить о стабилизации курса лиры.

По словам проректора вуза, в падении курса лиры прежде всего заинтересованы США.

«У них логика такая: пусть лира обесценится, начнутся беспорядки, и на этом негативном фоне США будут пытаться организовать очередную цветную революцию», — заключил эксперт.

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В сентябре прошлого года курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум в ходе торгов. Валюта упала до 18,36 за доллар, что является историческим минимумом, передает RT.

Ранее в этот день старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов сообщил «Известиям», что после переизбрания Эрдогана на пост президента Турции отношения Анкары и Москвы избежали возможного негативного сценария.

Накануне, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов. После обработки 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина с Эрдоганом, переизбранным на третий срок, могут состояться в ближайшее время, передает НСН.

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