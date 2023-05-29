Песков допустил разговор Путина с Эрдоганом в ближайшее время

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, переизбранным на третий срок, могут состояться в ближайшее время. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока в графике нет. Но с президентом Турции телефонные разговоры согласовываются максимально оперативно. И, конечно, можно с большой долей уверенности сказать, что в ближайшее время такой разговор состоится», — отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также не исключает возможности личной встречи двух лидеров, однако она в настоящее время тоже не внесена в график.

Кроме того, журналисты спросили Пескова, планируется ли присутствие Путина на инаугурации. Он заявил, что Москве неизвестно, есть ли такая практика в Турции.

Песков также выразил надежду на сохранение высокой динамики реализации РФ и Турцией проекта газового хаба. По его словам, «задачи стоят весьма амбициозные».

Эрдоган и Путин проводили телефонные переговоры ранее, 27 апреля. По итогам переговоров российский лидер заявил, что РФ и Турция договорились о развитии двусторонних отношений, главным и принципиально важным из которых является углубление взаимодействия в экономике и торговле.

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