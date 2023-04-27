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Эрдоган поблагодарил Россию за строительство АЭС «Аккую»

Путин сообщил о достижении принципиальных договоренностей с Эрдоганом

Путин: между РФ и Турцией достигнуты принципиальные договоренности в экономике и торговле
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россия и Турция договорились о развитии двусторонних отношений, главным и принципиально важным из которых является углубление взаимодействия в экономике и торговле. Об этом 27 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Естественно, помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей», — отметил Путин во время церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую».

Российский лидер подчеркнул, что две страны условились стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота. По итогам 2022 года он уже превысил $62 млрд. Кроме того, РФ и Турция намерены поощрять приток встречных инвестиций, а также помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга.

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Ранее 27 апреля президенты РФ и Турции провели телефонные переговоры. После этого они по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин.

Путин назвал атомную электростанцию важнейшим проектом РФ и Турции, указав, что она дает возможность развивать экономические и соседские связи государства. Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента за строительство АЭС.

Ранее, 7 апреля, глава управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймс О'Брайен заявил, что США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в связи с введенными антироссийскими санкциями.

В конце марта Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в Россию, но с рядом ограничений. В частности, невозможна поставка продукции из Канады и США, а также отдельных категорий товаров.

29 марта в исследовании NF Group, с которым ознакомились «Известия», отмечалось, что по итогам I квартала 2023 года на российский рынок вышли пять новых турецких брендов, за аналогичный период 2022 года — всего один. Новые ритейлеры представлены в таких профилях, как «одежда и обувь» и «товары для дома».

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