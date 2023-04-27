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Эрдоган поблагодарил Россию за строительство АЭС «Аккую»

Эрдоган поблагодарил Россию за строительство АЭС «Аккую»

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Фото: REUTERS/PPO/Murat Cetinmuhurdar
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган от своего имени и лица народа страны поблагодарил Россию и ее президента Владимира Путина за строительство атомной электростанции (АЭС) «Аккую».

На церемонии завоза ядерного топлива 27 апреля Эрдоган подчеркнул, что Турция, хоть и с задержкой в 60 лет, присоединяется «к клубу ядерных держав» мира. По его словам, блоки АЭС будут постепенно вводить в эксплуатацию до 2028 года.

Путин и Эрдоган по видеосвязи приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива для первого энергоблока объекта в турецком городе Мерсин. Путин назвал атомную электростанцию важнейшим проектом РФ и Турции, указав, что она дает возможность развивать экономические и соседские связи государства.

Энергетика сотрудничества
Президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую» и обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений

До начала церемонии Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, общаясь с корреспондентом «Известий», назвал «Аккую» одной из самых безопасных в мире. Кроме того, он восхитился дизайном, отметив его оригинальность и то, что он совмещает в себе художественные элементы, при этом сохраняя свой мощный энергетический потенциал.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год.

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