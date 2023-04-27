Путин и Эрдоган участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую»

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эдроган в четверг, 27 апреля, по видеосвязи принимают участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую» в турецком городе Мерсин.

В начале церемонии лидеры стран приветственно помахали друг другу. Российский президент расположился за круглым столом в ситуационном центре Кремля, Эрдоган подключился к площадке станции из своего офиса в Анкаре.

Путин назвал атомную электростанцию важнейшим проектом РФ и Турции, указав, что она дает возможность развивать экономические и соседские связи государства.

«Помимо сотрудничества в сфере мирного атома, мы обсуждали только что и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. <…> Мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил $62 млрд», — подчеркнул Путин.

Российский лидер указал на достижение договоренности двух стран о том, чтобы поощрять приток встречных инвестиций и взаимно помогать бизнес-структурам выходить на рынки друг друга.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что первая турецкая атомная электростанция сможет производить энергию и через 100 лет после ввода в эксплуатацию.

«Турция в нынешнем году отмечает 100-летний юбилей, и АЭС «Аккую» по прошествии 100 лет всё еще будет производить чистую атомную энергию для этой страны», — отметил он.

Помимо этого, до начала церемонии Гросси, общаясь с корреспондентом «Известий», назвал АЭС «Аккую» одной из самых безопасных в мире. Кроме того, он восхитился дизайном, отметив его оригинальность и то, что он «совмещает в себе художественные элементы, при этом сохраняя свой мощный энергетический потенциал».

Тем временем гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что пусконаладочные работы на первом блоке АЭС «Аккую» планируется завершить осенью, энергетический пуск станции намечается на 2024 год. Планируется вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию.

19 апреля глава минэнерго Турции Фатих Донмез сообщил о том, что «Аккую» сможет выдерживать землетрясение магнитудой 9.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт·ч в год.