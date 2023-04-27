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Глава «Росатома» сообщил о завершении строительных работ на АЭС «Аккую» осенью

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Фото: ТАСС/АО «Аккую Нуклеар»
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Пусконаладочные работы на первом блоке атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции планируется завершить осенью этого года, сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В этом году планируем завершить строительные работы на блоке № 1. В ноябре перейдем к пусконаладке», — сказал он в разговоре с журналистами 27 апреля.

Лихачев также добавил, что энергетический пуск АЭС намечается на 2024 год. По его словам, планируется вывести реактор на минимально контролируемый уровень мощности, чтобы в 2025 году устойчиво выдавать электроэнергию.

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Накануне стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган засвидетельствует доставку топлива на «Аккую» в онлайн-формате. Церемония состоится 27 апреля. Участие также примет генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Ожидается, что в финале мероприятия он поднимет флаг и этим символическим жестом подтвердит создание нового ядерного объекта.

Ранее, 19 апреля, глава минэнерго Турции Фатих Донмез рассказал, что АЭС «Аккую», которую строит «Росатом», сможет выдерживать землетрясение магнитудой 9. Также министр отметил, что когда будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, станет возможно производить 10% электроэнергии, используемой в Турции.

Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

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