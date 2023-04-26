Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС «Аккую» в онлайн-формате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую» в онлайн-формате, сообщил 26 апреля депутат от правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир.

«Наш президент примет участие в церемонии открытия АЭС «Аккую», которая состоится завтра, в онлайн-формате», — написал он в Twitter.

Как ранее в этот день сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным перед церемонией на АЭС «Аккую».

Церемония доставки топлива АЭС «Аккую» в Турции должна состояться 27 апреля.

Как отметил 19 апреля министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, «Аккую», которую строит «Росатом», сможет выдерживать землетрясение магнитудой 9. Также министр отметил, что когда будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, станет возможно производить 10% электроэнергии, используемой в Турции.

6 апреля российский лидер встретился с Ибрагимом Калыном, в ходе которой они обсудили в том числе и АЭС «Аккую». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет участие в церемонии загрузки.

Проект строительства АЭС «Аккую» на юге Турции реализуется на основе соглашения между РФ и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.