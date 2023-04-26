Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным перед церемонией на АЭС «Аккую»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным перед церемонией доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля. Об этом 26 апреля сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Они планируют обсудить ситуацию на Украине и двусторонние отношения», — цитирует Калына газета Star.
Ранее в этот же день Эрдоган отменил публичные выступления в среду, 26 апреля, по совету врачей.
Церемония доставки топлива АЭС «Аккую» в Турции должна состояться 27 апреля. После того как будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, атомная электростанция сможет производить 10% электроэнергии, используемой в стране.
В начале апреля Путин провел встречу с Калыном, в ходе которой они обсудили в том числе и АЭС «Аккую». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия примет участие в церемонии загрузки.
Проект строительства АЭС «Аккую» реализуется на основе соглашения между Россией и Турцией, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отмечал, что «Аккую» сможет выдерживать землетрясение магнитудой девять баллов.