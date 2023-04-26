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Эрдоган отменил публичные выступления 26 апреля по совету врачей

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил публичные выступления в среду, 26 апреля, по совету врачей.

«Сегодня я буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса», — написал турецкий лидер в своем Twitter.

При этом официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую», передает газета Star.

«Президент Эрдоган завтра обсудит с Путиным по телефону [ситуацию] <...> на Украине и двусторонние отношения», — добавил Калын.

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Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на каналах Kanal 7 и Ülke TV 25 апреля. Трансляция резко прервалась после вопроса турецкому президенту о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с политиком продолжалось еще 12 минут. Уточняется, что причиной плохого самочувствия стал желудочный грипп.

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

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