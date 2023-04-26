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Президенту Турции Эрдогану стало плохо во время прямого эфира

Газета Sözcü: президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира 25 апреля. Об этом сообщает турецкая газета Sözcü.

Эрдоган оценивал повестку дня. Трансляция резко прервалась после вопроса о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что президент почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с Эрдоганом продолжалось еще 12 минут.

Как сообщает газета, Эрдоган объяснил инцидент простудой. Он заявил, что сильно простудился во время предвыборной работы.

«Я даже подумал, что, если мы отменим программу на какое-то время, это будет неправильно понято. Я сказал: <...> мы обещали, что поедем. Конечно, мы время от времени сталкиваемся с такими ситуациями в этой напряженной работе. Желаю вам и нашей аудитории удачи», — цитирует газета слова президента.

В конце программы Эрдоган извинился перед зрителями.

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В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

В Турции 20 апреля произошло вооруженное нападение на здание возглавляемой президентом Турции Партии справедливости и развития в городе Адана на юге страны. Сообщается, что неизвестный выстрелил 14 раз из дробовика по офису, где не было сотрудников.

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