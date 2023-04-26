Центр по борьбе с дезинформацией опроверг информацию об инфаркте Эрдогана

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 26 апреля опроверг версию о перенесенном им инфаркте.

«Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую», которая состоится завтра, посредством прямого включения», — говорится в Twitter-аккаунте центра.

Как отметил, вице-президент Турции Фуат Октай, состояние Эрдогана «очень хорошее», у него «легкая простуда».

Ранее в этот день Эрдоган отменил публичные выступления по совету врачей.

При этом официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Позднее депутат от правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сказал, что Эрдоган примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в онлайн-формате.

Церемония доставки топлива АЭС «Аккую» в Турции должна состояться 27 апреля. После того как будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, атомная электростанция сможет производить 10% электроэнергии, используемой в стране.

Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на каналах Kanal 7 и Ülke TV 25 апреля. Трансляция резко прервалась после вопроса турецкому президенту о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с политиком продолжалось еще 12 минут. Уточняется, что причиной плохого самочувствия стал желудочный грипп.