Гросси присоединится к церемонии первой загрузки топлива на АЭС «Аккую»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую». Об этом в среду, 26 апреля, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в эфире телеканала CNN Türk.

Ожидается, что в финале мероприятия Гросси поднимет флаг и этим символическим жестом подтвердит создание нового ядерного объекта, а также начало сотрудничества с МАГАТЭ.

Тогда же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган засвидетельствует доставку топлива на «Аккую» в онлайн-формате. Церемония состоится 27 апреля.

В свою очередь, официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией на АЭС.

19 апреля глава Минэнерго Турции Фатих Донмез рассказал, что АЭС «Аккую», которую строит «Росатом», сможет выдерживать землетрясение магнитудой 9. Также министр отметил, что когда будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, станет возможно производить 10% электроэнергии, используемой в Турции.

Проект строительства АЭС «Аккую» на юге Турции реализуется на основе соглашения между Москвой и Анкарой, заключенного 12 мая 2010 года. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков с реакторными установками, каждая из которых мощностью 1,2 тыс. МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.