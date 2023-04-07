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США надеются увидеть резкое сокращение товарооборота РФ и Турции из-за санкций

Конгрессмен О'Брайен: США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборот между РФ и Турцией из-за санкций
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в связи с введенными антироссийскими санкциями. Об этом заявил глава управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймс О'Брайен в пятницу, 7 апреля.

«Нам потребуется некоторое время, чтобы увидеть это, но мы <...> ожидаем стать свидетелями резкого сокращения объемов торговли. Эти цифры — всё, что меня беспокоит», — сказал О'Брайен в беседе с агентством Reuters.

По утверждению чиновника, должностные лица Турции в контактах с американскими коллегами дали ясно понять, что наложили запрет на реэкспорт в РФ попадающих под санкции товаров из стран Запада.

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В конце марта Турция частично возобновила транзит санкционных товаров в Россию, но с рядом ограничений. В частности, невозможна поставка продукции из Канады и США, а также отдельных категорий товаров.

Соединенные Штаты не раз требовали от турецкой стороны ввести санкции против РФ. Участники рынка отмечают, что сохранившиеся ограничения были вызваны тем, что Турция обещала США не допускать обхода санкций. Кроме того, таким образом турецкие власти продемонстрировали готовность пойти навстречу Евросоюзу (ЕС) и ограничить транзит товаров двойного назначения.

Ранее, в феврале, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России. При этом, по его словам, турецкие власти не допустят обхода через Турцию санкций, введенных ЕС и Штатами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, решение о начале которой было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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