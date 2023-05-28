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Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Murat Cetinmuhurdar
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Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин Кылычдароглу — 47,86%», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Енера, председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана более чем на 2 млн голосов.

Окончательные результаты второго тура выборов президента республики будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.

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Ранее в этот день Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность и бороться за демократию, а также состоявшиеся выборы кандидат от оппозиции посчитал одними из самых несправедливых в истории страны.

Российский лидер Владимир Путин уже поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента. Он отметил, что высоко ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. С победой Эрдогана также уже поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

Второй тур президентских выборов прошел 28 мая. Избирательные участки работали до 17:00 (совпадает с мск). Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.

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