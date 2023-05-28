ЦИК Турции заявил об отданных Эрдогану 54% голосов на выборах президента страны
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган к этому моменту набрал 54,47% голосов. Предварительные данные приводит ЦИК Турции.
«На данный момент подсчитано 26 млн 781 тыс. голосов. Было подсчитано 54,6% голосов. Эрдоган впереди с 54,47%», — цитирует заявление председателя ЦИК Турции Ахмета Йенера турецкая ежедневная газета Yeni Şafak.
При этом кандидату от оппозиции Кемаль Кылычдароглу отдано 45,53% голосов.
По данным оппозиционного канала Halk TV, Эрдоган набрал только 50,81%, при этом количество обработанных бюллетеней называется такое же.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.
28 мая прошел второй тур. Избирательные участки работали до 17:00 мск. Эрдоган выразил надежду на то, что явка во втором туре достигнет рекордных 90%. Кылычдароглу призывал граждан не лениться и пойти проголосовать.
Согласно последним данным от генпрокуратуры Стамбула, в Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны.