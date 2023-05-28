В Турции задержали пять человек из-за провокационных сообщений о выборах
В Турции задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений о втором туре выборов президента страны. Об этом 28 мая сообщила генеральная прокуратура Стамбула.
Их подозревают в попытке нарушить общественный порядок с помощью публикации в социальных сетях сообщений, которые могли бы создать неверное, нереальное или ложное восприятие о ходе голосования.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган набрал 49,51% голосов, а представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. 28 мая проходит второй тур.
Глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер заявил, что выборы проходят без инцидентов, а активность граждан высокая.
У избирательного участка, где голосовал Эрдоган, образовалось столпотворение. В самом центре толпы оказался корреспондент «Известий».