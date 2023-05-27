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Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок

И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана
Фото: REUTERS/Murad Sezer
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28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов, в котором встретятся действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Соцопросы и эксперты предсказывают победу Эрдогану, для которого это будет уже третий срок в качестве президента. Однако с результатами выборов могут не согласиться сторонники оппозиции, активную поддержку которой оказывает Запад во главе с США.

Очки в пользу Эрдогана

В ночь на понедельник в Турции наконец определится победитель президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 14 мая, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов: Эрдоган получил 49,24%, его соперник Кылычдароглу — 45,07%. Поэтому потребовалось проведение второго тура, который в целом предсказывали многие эксперты.

Тем не менее отрыв Эрдогана на 4% в первом туре, а также поддержка со стороны третьего кандидата Синана Огана, набравшего две недели назад 5%, позволяют экспертам предполагать, что победит именно действующий президент. Согласно прогнозу исследовательского агентства ASAL, он по итогам второго тура наберет 53,4%, тогда как его соперник Кылычдароглу — 46,6%. По данным анализа другого агентства Ozdemir, расклад будет 54,12% против 45,88% в пользу Эрдогана.

Выборы в Турции
Фото: REUTERS/Murad Sezer

— Согласно последним опросам, ожидается, что Эрдоган выиграет второй тур президентских выборов с результатом 52–54% голосов. Что касается лидера оппозиции Кылычдароглу, можно сказать, что он тоже набрал обороты благодаря новым союзам, которые заключил в последние дни, — пояснил «Известиям» турецкий политолог, доцент Университета Неджметтин Эрбакан Гокхан Джинкара.

Как отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, нынешний расклад позволяет предположить, что Эрдоган одержит победу во втором туре.

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— Интрига была вокруг голосов Синана Огана, но надо отметить, что за него их отдавали в знак протеста те, кто был против двух других кандидатов, а также те, кто придерживался националистических взглядов. А националисты сосредоточены вокруг коалиции Эрдогана, поэтому в его поддержку выступил и сам Оган, — уточнил эксперт.

По мнению Гаджиева, Кылычдароглу выиграть не поможет даже поддержка главы Партии Победы Умита Оздага, который призвал голосовать за оппозиционного кандидата тех, кто поддержал его партию на парламентских выборах.

Выборы в Турции
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mehmet Masum Suer

Основная идея предвыборной кампании этой партии состояла в том, чтобы отправить сирийских беженцев обратно домой, но как они это будут делать, непонятно. И голосовали за нее в основном избиратели националистического толка, которые ближе к Эрдогану. Так что рассчитывать, что после призыва голосовать за Кылычдароглу они переметнутся на его сторону, не приходится. Влияние этого фактора на итоги второго тура будет минимальным, это не решающие голоса и не определяющий фактор, — подчеркнул эксперт.

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Ожидать ли протесты?

Впрочем, исходя из результатов первого тура еще нельзя сделать стопроцентный вывод о победе Эрдогана во втором, считает доцент МГИМО и эксперт по Турции Юлия Кудряшова.

— Турция — демократическое государство, так что еще нельзя сказать, что всё решено — исход может быть любым. Но велика вероятность, что Кылычдароглу недотянет до победы, несмотря на голоса оппозиции, — сказала она в беседе с «Известиями».

Гаджиев считает, что с победой Эрдогана могут быть не согласны избиратели, голосовавшие за Кылычдароглу, а также поддержавший его Запад.

Второй тур — это аргумент, чтобы заявить Западу, что претензий никаких быть не может, таков выбор турецкого общества, — подчеркнул эксперт.

Выборы в Турции
Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Однако Запад всё равно может пойти на подстрекательство и провокации после подведения итогов второго тура, считает он. Тем не менее протестный потенциал уже был исчерпан ранее и масштабных акций, которые могли бы перерасти в цветную революцию, скорее всего, не будет, добавил Гаджиев. При этом он не исключил проведения локальных акций протеста в тех городах, где будут голосовать за оппозиционного кандидата.

Сближение с Россией и Китаем

Эксперты считают, что в случае победы Эрдоган продолжит нынешнюю линию внешней политики на укрепление отношений с Россией, Ираном и Китаем в экономике.

— Также Эрдоган заявляет о необходимости отказа от доллара в международных расчетах, поэтому вполне возможен переход на юани, — отметила Кудряшова.

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По ее словам, антизападные тенденции в политике Турции будут только усиливаться в дальнейшем, учитывая тот факт, что Эрдоган открыто обвиняет в первую очередь США в попытке вмешательства в выборы.

Кроме того, по мнению Кудряшовой, в случае победы он пойдет на сближение с сирийским президентом Башаром Асадом, чему были посвящены прошедшие в Москве ранее четырехсторонние консультации на уровне глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии.

— Турция напрямую противостоит США в Сирии, а Вашингтон в своей цели убрать Асада от власти опирается на сирийских курдов, которые требуют автономию. Для Эрдогана это недопустимо, поскольку это прямая угроза безопасности Турции, — пояснила эксперт.

Выборы в Турции
Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte

С иракскими курдами, образовавшими свою автономию, Анкаре удалось наладить отношения и даже начать нефтяную торговлю. Но автономия сирийских курдов вызывает у нее озабоченность, поскольку это может усилить напряжение в отношениях властей с турецкими курдами.

А единственный вариант не допустить автономии — это сохранить у власти Асада, заключает эксперт.

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— Он будет выступать за целостность страны, и у Эрдогана не будет иного выбора, кроме как налаживать отношения с Асадом, — добавила она.

К слову, турецкий политолог Гокхан Джинкара не ожидает кардинальных изменений в политике Эрдогана в отношении России и Украины, если он будет переизбран.

— Но экономические трудности могут сделать его более чувствительным к требованиям международной общественности в отношении России. Возможно, Эрдоган захочет склонить Москву к переговорам с Киевом больше, чем когда-либо, — допустил эксперт.

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