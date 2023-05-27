Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок

28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов , в котором встретятся действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Соцопросы и эксперты предсказывают победу Эрдогану , для которого это будет уже третий срок в качестве президента. Однако с результатами выборов могут не согласиться сторонники оппозиции, активную поддержку которой оказывает Запад во главе с США .

Очки в пользу Эрдогана

В ночь на понедельник в Турции наконец определится победитель президентской гонки. В первом туре выборов, который прошел 14 мая, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов: Эрдоган получил 49,24%, его соперник Кылычдароглу — 45,07% . Поэтому потребовалось проведение второго тура, который в целом предсказывали многие эксперты.

Тем не менее отрыв Эрдогана на 4% в первом туре, а также поддержка со стороны третьего кандидата Синана Огана, набравшего две недели назад 5%, позволяют экспертам предполагать, что победит именно действующий президент . Согласно прогнозу исследовательского агентства ASAL, он по итогам второго тура наберет 53,4%, тогда как его соперник Кылычдароглу — 46,6%. По данным анализа другого агентства Ozdemir, расклад будет 54,12% против 45,88% в пользу Эрдогана.

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— Согласно последним опросам, ожидается, что Эрдоган выиграет второй тур президентских выборов с результатом 52–54% голосов. Что касается лидера оппозиции Кылычдароглу, можно сказать, что он тоже набрал обороты благодаря новым союзам, которые заключил в последние дни , — пояснил «Известиям» турецкий политолог, доцент Университета Неджметтин Эрбакан Гокхан Джинкара.

Как отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, нынешний расклад позволяет предположить, что Эрдоган одержит победу во втором туре.

— Интрига была вокруг голосов Синана Огана, но надо отметить, что за него их отдавали в знак протеста те, кто был против двух других кандидатов, а также те, кто придерживался националистических взглядов. А националисты сосредоточены вокруг коалиции Эрдогана, поэтому в его поддержку выступил и сам Оган, — уточнил эксперт.

По мнению Гаджиева, Кылычдароглу выиграть не поможет даже поддержка главы Партии Победы Умита Оздага , который призвал голосовать за оппозиционного кандидата тех, кто поддержал его партию на парламентских выборах.

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— Основная идея предвыборной кампании этой партии состояла в том, чтобы отправить сирийских беженцев обратно домой, но как они это будут делать, непонятно . И голосовали за нее в основном избиратели националистического толка, которые ближе к Эрдогану. Так что рассчитывать, что после призыва голосовать за Кылычдароглу они переметнутся на его сторону, не приходится . Влияние этого фактора на итоги второго тура будет минимальным, это не решающие голоса и не определяющий фактор, — подчеркнул эксперт.

Ожидать ли протесты?

Впрочем, исходя из результатов первого тура еще нельзя сделать стопроцентный вывод о победе Эрдогана во втором , считает доцент МГИМО и эксперт по Турции Юлия Кудряшова.

— Турция — демократическое государство, так что еще нельзя сказать, что всё решено — исход может быть любым . Но велика вероятность, что Кылычдароглу недотянет до победы, несмотря на голоса оппозиции, — сказала она в беседе с «Известиями».

Гаджиев считает, что с победой Эрдогана могут быть не согласны избиратели, голосовавшие за Кылычдароглу, а также поддержавший его Запад.

— Второй тур — это аргумент, чтобы заявить Западу, что претензий никаких быть не может, таков выбор турецкого общества , — подчеркнул эксперт.

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Однако Запад всё равно может пойти на подстрекательство и провокации после подведения итогов второго тура , считает он. Тем не менее протестный потенциал уже был исчерпан ранее и масштабных акций, которые могли бы перерасти в цветную революцию, скорее всего, не будет , добавил Гаджиев. При этом он не исключил проведения локальных акций протеста в тех городах, где будут голосовать за оппозиционного кандидата.

Сближение с Россией и Китаем

Эксперты считают, что в случае победы Эрдоган продолжит нынешнюю линию внешней политики на укрепление отношений с Россией, Ираном и Китаем в экономике .

— Также Эрдоган заявляет о необходимости отказа от доллара в международных расчетах, поэтому вполне возможен переход на юани, — отметила Кудряшова.

По ее словам, антизападные тенденции в политике Турции будут только усиливаться в дальнейшем, учитывая тот факт, что Эрдоган открыто обвиняет в первую очередь США в попытке вмешательства в выборы .

Кроме того, по мнению Кудряшовой, в случае победы он пойдет на сближение с сирийским президентом Башаром Асадом, чему были посвящены прошедшие в Москве ранее четырехсторонние консультации на уровне глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии.

— Турция напрямую противостоит США в Сирии, а Вашингтон в своей цели убрать Асада от власти опирается на сирийских курдов, которые требуют автономию. Для Эрдогана это недопустимо , поскольку это прямая угроза безопасности Турции, — пояснила эксперт.

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С иракскими курдами, образовавшими свою автономию, Анкаре удалось наладить отношения и даже начать нефтяную торговлю. Но автономия сирийских курдов вызывает у нее озабоченность, поскольку это может усилить напряжение в отношениях властей с турецкими курдами.

А единственный вариант не допустить автономии — это сохранить у власти Асада, заключает эксперт.

— Он будет выступать за целостность страны, и у Эрдогана не будет иного выбора, кроме как налаживать отношения с Асадом, — добавила она.

К слову, турецкий политолог Гокхан Джинкара не ожидает кардинальных изменений в политике Эрдогана в отношении России и Украины, если он будет переизбран.