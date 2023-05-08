Последний из Эрдоган: как живет Стамбул в преддверии президентских выборов

В конце этой недели, 14 мая, в Турции пройдет первый тур президентских выборов — жители средиземноморской страны будут решать, останется ли у власти действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган либо он уступит свое кресло одному из трех кандидатов от оппозиции. При этом не только главным соперником нынешнего главы, но и в целом фаворитом гонки считается Кемаль Кылычдароглу. Эксперты предсказывают, что исход не решится в предстоящие выходные и понадобится второй тур, предварительно назначенный на 28 мая. О предвыборной обстановке в Стамбуле, крупнейшем городе страны, и политическом раскладе сил — в материале «Известий» .

«Правильный человек»

По всему Стамбулу развешаны пестрые плакаты предвыборной агитации в цветах турецкого флага — красном и белом . Портреты Эрдогана и его главного соперника — кандидата от оппозиционного блока «Народный альянс», в который входят шесть партий, Кемаля Кылычдароглу — находятся на стенах домов, остановках, фонарных столбах, поручнях в метро и даже на грузовиках. В консервативном районе Стамбула на одной из новостроек растянут плакат с портретом Эрдогана и подписью «Правильный человек в правильное время» . При этом такие агитматериалы сложно представить в другой части города, если переправиться через Босфор на азиатскую сторону в Кадыкей, где можно заметить массу портретов Кылычдароглу .

Таким образом, большей популярностью, чем эти два человека, в Турции сейчас пользуется только первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк — его портреты вывешивают, чтобы показать несогласие с политикой действующей власти.

В последнее время перед выборами Эрдоган делал всё возможное, чтобы убедить электорат в том, что он действительно «правильный человек в правильное время» : всего за одну неделю (с 17 по 23 апреля), которая совпала с завершением празднования Рамадана, глава государства дал старт поставкам в страну газа с месторождения Сакарья в Черном море, заявил об открытии новых месторождений нефти на юго-востоке Турции в горах Габар, принял участие в открытии солнечной электростанции «Карапынар», плотины Бозкыр и других завершенных строительных проектов.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии поставки первого ядерного топлива для АЭС «Аккую» Фото: REUTERS/Sputnik/Mikhail Klimentyev

Кроме того, 27 апреля Эрдоган вместе с Владимиром Путиным дистанционно принимал на АЭС «Аккую» на юге Турции первую партию ядерного топлива — этот флагманский проект «Росатома» президент РФ назвал крупнейшим в истории российско-турецких отношений. Турция приобрела статус страны с ядерной энергетикой, и ожидается, что к 2028 году АЭС будет вырабатывать более 10% необходимой стране энергии.

Визуальным символом военно-промышленной активности эрдогановской Турции стал пришвартованный в туристическом районе Стамбула Султанахмет авианосец TCG Anadolu L400, предназначенный для транспортировки беспилотников и истребителей. Все желающие могли попасть на корабль и осмотреть его оснащение — в результате очередь выстраивается на всю набережную, а люди с утра занимают места в надежде увидеть достижение отечественной военно-технической промышленности.

В ту же неделю Рамадана после длительной реставрации открылась одна из главных мечетей в Стамбуле — Голубая мечеть, Эрдоган лично присутствовал на пятничном намазе.

Авианосец TCG Anadolu L400 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

Что пообещал Кылычдароглу

Тем не менее рейтинги президента снижаются — турки не могут простить ему высокую инфляцию : с начала 2021-го лира упала почти на 142%, став худшей валютой года на фоне других денежных единиц развивающихся стран. Падение лиры было связано отчасти с непопулярным решением Центробанка страны о понижении ключевой ставки. Подпортило рейтинг и крупнейшее землетрясение на юго-востоке Турции , унесшее жизни более 50 тыс. человек. Эрдогана критикуют за строительные амнистии , которые позволяли возводить дома без согласования необходимых параметров и, как считают некоторые эксперты, могли стать причиной столь драматичных разрушений в результате землетрясения.

Многих стамбульцев, особенно тех, кто занят в туристической индустрии, а это основная статья дохода для городского бюджета, не устраивает политика исламизации , которую проводит Эрдоган. То, что считается козырем для происламской части электората, возмущает более светски настроенных жителей города — возвращение статуса мечети храму Святой Софии, который с 1934 года был музеем. Кроме того, идет активный процесс превращения в мечети и ряда православных святынь, например византийского монастыря Хора IV века, который в 1945-м был преобразован в музей.

В результате, по данным исследовательского центра Optimar, за Кылычдароглу готовы голосовать уже 48,6% избирателей . Агентство AKSOY Research’s Turkey Monitor также прогнозирует Кылычдароглу 47,3% голосов по результатам первого тура выборов, а Эрдогану — 41,9% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

Кемаль Кылычдароглу — 74-летний политик, представляющий Республиканскую народную партию , которую основал Ататюрк. Кылычдароглу уже 13 лет — лидер оппозиции, хотя когда-то работал с Эрдоганом по одну сторону баррикад.

В случае победы на выборах он готов «принести в страну мир, свободу и демократию, чего бы это ему ни стоило». Одно из предвыборных обещаний Кемаля — искоренить коррупцию и начать преследование подрядчиков, разбогатевших на госконтрактах при Эрдогане.

Предвыборный лозунг Кылычдароглу, красующийся на всех плакатах, — «Обещаю стать президентом для всех» , то есть решить проблему этнических меньшинств, крупнейшим из которых остаются курды.

Кылычдароглу также удобен для Запада, поскольку планирует занять более компромиссную позицию в отношении Сирии и более жесткую в отношении России. При этом кандидат пообещал сохранить здоровые отношения с Москвой в случае своей победы. Он назвал приоритетным направлением внешней политики урегулирование конфликта на Украине и продление зерновой сделки, то есть ставку он делает на те же аспекты, что и Эрдоган .

Выступление Кемаля Кылычдароглу Фото: REUTERS/Alp Eren Kaya/Republican People's Party

Экспертная оценка

Доцент МГИМО и эксперт по Турции Юлия Кудряшова отметила, что темной лошадкой Кылычдароглу не назовешь — в политике он уже давно и не в первый раз выступает в качестве оппонента Эрдогана .

— Ему не хватает харизматичности, это политик, который без бумажки говорить не умеет, но в отсутствие действительно популярного человека , который мог бы сплотить массы и противостоять Эрдогану на равных, выбор оппозиции пал на него, — пояснила она.

По ее словам, электорат будет голосовать скорее за партию, а не за конкретного лидера , а Республиканская народная партия, основанная еще Ататюрком, — это политическая сила прозападного толка. Традиционно она выступает за светскость, за укрепление отношений в рамках НАТО. Основным союзником воспринимаются США. Кроме того, партия выступает за сближение с Евросоюзом, заметила эксперт.

В то же время ожидать серьезных поворотов в отношениях Анкары с Москвой не стоит, считает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

— Отношения с РФ для Турции важны в экономическом плане: это валютные поступления от взаимной торговли, инвестиции россиян в недвижимость, туризм, инвестиции российского бизнеса — всё это необходимо Турции . Благодаря «Турецкому потоку» Анкаре предоставлена уникальная возможность превратиться в газовый хаб, который позволит стране стать экспортером газа и назначать цену для покупателей. Раньше такое было невозможно себе представить, — добавила Кудряшова.

Тем не менее Турция в случае победы оппозиции под давлением Запада может точечно присоединиться к санкциям против Москвы, заморозить параллельный импорт, урезать масштабы взаимной торговли . Анкара будет вынуждена лавировать — политически идти на уступки в отношении Запада, но пытаться сохранить отношения с РФ, уверена она. При этом США не смогут полностью контролировать внешнюю политику Турции, подытожила специалист.

Всё решит второй тур

Эксперты предсказывают, что исход гонки не решится в первом туре и понадобится второй, предварительно назначенный на 28 мая.

— Опросы показывают, что два кандидата идут наравне, поэтому прогнозируют второй тур . Но, честно говоря, турецкие опросы отражают желания заказчика, поэтому судить по ним нельзя. Эрдоган не тот человек, который готов легко отдать власть , у него суперпрезидентские полномочия, он волен сделать всё что угодно, — отметил старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Лабутина

По его словам, порядка 40% избирателей поддерживают Эрдогана — в основном люди в деревнях и маленьких городах, в то время как крупные города выступают за оппозицию , которая объединяет партии разной политической направленности, от левых до правых сил.

— Непонятно, как будет голосовать курдское меньшинство. Часть курдов сохраняют лояльность Эрдогану, потому что не забыли, как он пошел на примирение, разрешил говорить по-курдски, петь на этом языке песни и преподавать его в школах во внеучебное время, пусть и ужесточил затем политику в отношении этнических меньшинств, — добавил эксперт.

Он напомнил, что после первого тура расклад также может измениться в пользу Эрдогана, но всё будет зависеть от того, как распорядятся своими голосами и голосами избирателей два других кандидата — Мухаррем Инче и Синан Оган.