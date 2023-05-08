Последний из Эрдоган: как живет Стамбул в преддверии президентских выборов
В конце этой недели, 14 мая, в Турции пройдет первый тур президентских выборов — жители средиземноморской страны будут решать, останется ли у власти действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган либо он уступит свое кресло одному из трех кандидатов от оппозиции. При этом не только главным соперником нынешнего главы, но и в целом фаворитом гонки считается Кемаль Кылычдароглу. Эксперты предсказывают, что исход не решится в предстоящие выходные и понадобится второй тур, предварительно назначенный на 28 мая. О предвыборной обстановке в Стамбуле, крупнейшем городе страны, и политическом раскладе сил — в материале «Известий».
«Правильный человек»
По всему Стамбулу развешаны пестрые плакаты предвыборной агитации в цветах турецкого флага — красном и белом. Портреты Эрдогана и его главного соперника — кандидата от оппозиционного блока «Народный альянс», в который входят шесть партий, Кемаля Кылычдароглу — находятся на стенах домов, остановках, фонарных столбах, поручнях в метро и даже на грузовиках. В консервативном районе Стамбула на одной из новостроек растянут плакат с портретом Эрдогана и подписью «Правильный человек в правильное время». При этом такие агитматериалы сложно представить в другой части города, если переправиться через Босфор на азиатскую сторону в Кадыкей, где можно заметить массу портретов Кылычдароглу.
Таким образом, большей популярностью, чем эти два человека, в Турции сейчас пользуется только первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк — его портреты вывешивают, чтобы показать несогласие с политикой действующей власти.
В последнее время перед выборами Эрдоган делал всё возможное, чтобы убедить электорат в том, что он действительно «правильный человек в правильное время»: всего за одну неделю (с 17 по 23 апреля), которая совпала с завершением празднования Рамадана, глава государства дал старт поставкам в страну газа с месторождения Сакарья в Черном море, заявил об открытии новых месторождений нефти на юго-востоке Турции в горах Габар, принял участие в открытии солнечной электростанции «Карапынар», плотины Бозкыр и других завершенных строительных проектов.
Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время церемонии поставки первого ядерного топлива для АЭС «Аккую»
Кроме того, 27 апреля Эрдоган вместе с Владимиром Путиным дистанционно принимал на АЭС «Аккую» на юге Турции первую партию ядерного топлива — этот флагманский проект «Росатома» президент РФ назвал крупнейшим в истории российско-турецких отношений. Турция приобрела статус страны с ядерной энергетикой, и ожидается, что к 2028 году АЭС будет вырабатывать более 10% необходимой стране энергии.
Визуальным символом военно-промышленной активности эрдогановской Турции стал пришвартованный в туристическом районе Стамбула Султанахмет авианосец TCG Anadolu L400, предназначенный для транспортировки беспилотников и истребителей. Все желающие могли попасть на корабль и осмотреть его оснащение — в результате очередь выстраивается на всю набережную, а люди с утра занимают места в надежде увидеть достижение отечественной военно-технической промышленности.
В ту же неделю Рамадана после длительной реставрации открылась одна из главных мечетей в Стамбуле — Голубая мечеть, Эрдоган лично присутствовал на пятничном намазе.
Авианосец TCG Anadolu L400
Что пообещал Кылычдароглу
Тем не менее рейтинги президента снижаются — турки не могут простить ему высокую инфляцию: с начала 2021-го лира упала почти на 142%, став худшей валютой года на фоне других денежных единиц развивающихся стран. Падение лиры было связано отчасти с непопулярным решением Центробанка страны о понижении ключевой ставки. Подпортило рейтинг и крупнейшее землетрясение на юго-востоке Турции, унесшее жизни более 50 тыс. человек. Эрдогана критикуют за строительные амнистии, которые позволяли возводить дома без согласования необходимых параметров и, как считают некоторые эксперты, могли стать причиной столь драматичных разрушений в результате землетрясения.
Многих стамбульцев, особенно тех, кто занят в туристической индустрии, а это основная статья дохода для городского бюджета, не устраивает политика исламизации, которую проводит Эрдоган. То, что считается козырем для происламской части электората, возмущает более светски настроенных жителей города — возвращение статуса мечети храму Святой Софии, который с 1934 года был музеем. Кроме того, идет активный процесс превращения в мечети и ряда православных святынь, например византийского монастыря Хора IV века, который в 1945-м был преобразован в музей.
В результате, по данным исследовательского центра Optimar, за Кылычдароглу готовы голосовать уже 48,6% избирателей. Агентство AKSOY Research’s Turkey Monitor также прогнозирует Кылычдароглу 47,3% голосов по результатам первого тура выборов, а Эрдогану — 41,9%.
Кемаль Кылычдароглу — 74-летний политик, представляющий Республиканскую народную партию, которую основал Ататюрк. Кылычдароглу уже 13 лет — лидер оппозиции, хотя когда-то работал с Эрдоганом по одну сторону баррикад.
В случае победы на выборах он готов «принести в страну мир, свободу и демократию, чего бы это ему ни стоило». Одно из предвыборных обещаний Кемаля — искоренить коррупцию и начать преследование подрядчиков, разбогатевших на госконтрактах при Эрдогане.
Предвыборный лозунг Кылычдароглу, красующийся на всех плакатах, — «Обещаю стать президентом для всех», то есть решить проблему этнических меньшинств, крупнейшим из которых остаются курды.
Кылычдароглу также удобен для Запада, поскольку планирует занять более компромиссную позицию в отношении Сирии и более жесткую в отношении России. При этом кандидат пообещал сохранить здоровые отношения с Москвой в случае своей победы. Он назвал приоритетным направлением внешней политики урегулирование конфликта на Украине и продление зерновой сделки, то есть ставку он делает на те же аспекты, что и Эрдоган.
Выступление Кемаля Кылычдароглу
Экспертная оценка
Доцент МГИМО и эксперт по Турции Юлия Кудряшова отметила, что темной лошадкой Кылычдароглу не назовешь — в политике он уже давно и не в первый раз выступает в качестве оппонента Эрдогана.
— Ему не хватает харизматичности, это политик, который без бумажки говорить не умеет, но в отсутствие действительно популярного человека, который мог бы сплотить массы и противостоять Эрдогану на равных, выбор оппозиции пал на него, — пояснила она.
По ее словам, электорат будет голосовать скорее за партию, а не за конкретного лидера, а Республиканская народная партия, основанная еще Ататюрком, — это политическая сила прозападного толка. Традиционно она выступает за светскость, за укрепление отношений в рамках НАТО. Основным союзником воспринимаются США. Кроме того, партия выступает за сближение с Евросоюзом, заметила эксперт.
В то же время ожидать серьезных поворотов в отношениях Анкары с Москвой не стоит, считает она.
— Отношения с РФ для Турции важны в экономическом плане: это валютные поступления от взаимной торговли, инвестиции россиян в недвижимость, туризм, инвестиции российского бизнеса — всё это необходимо Турции. Благодаря «Турецкому потоку» Анкаре предоставлена уникальная возможность превратиться в газовый хаб, который позволит стране стать экспортером газа и назначать цену для покупателей. Раньше такое было невозможно себе представить, — добавила Кудряшова.
Тем не менее Турция в случае победы оппозиции под давлением Запада может точечно присоединиться к санкциям против Москвы, заморозить параллельный импорт, урезать масштабы взаимной торговли. Анкара будет вынуждена лавировать — политически идти на уступки в отношении Запада, но пытаться сохранить отношения с РФ, уверена она. При этом США не смогут полностью контролировать внешнюю политику Турции, подытожила специалист.
Всё решит второй тур
Эксперты предсказывают, что исход гонки не решится в первом туре и понадобится второй, предварительно назначенный на 28 мая.
— Опросы показывают, что два кандидата идут наравне, поэтому прогнозируют второй тур. Но, честно говоря, турецкие опросы отражают желания заказчика, поэтому судить по ним нельзя. Эрдоган не тот человек, который готов легко отдать власть, у него суперпрезидентские полномочия, он волен сделать всё что угодно, — отметил старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
По его словам, порядка 40% избирателей поддерживают Эрдогана — в основном люди в деревнях и маленьких городах, в то время как крупные города выступают за оппозицию, которая объединяет партии разной политической направленности, от левых до правых сил.
— Непонятно, как будет голосовать курдское меньшинство. Часть курдов сохраняют лояльность Эрдогану, потому что не забыли, как он пошел на примирение, разрешил говорить по-курдски, петь на этом языке песни и преподавать его в школах во внеучебное время, пусть и ужесточил затем политику в отношении этнических меньшинств, — добавил эксперт.
Он напомнил, что после первого тура расклад также может измениться в пользу Эрдогана, но всё будет зависеть от того, как распорядятся своими голосами и голосами избирателей два других кандидата — Мухаррем Инче и Синан Оган.