Время побед: Запад заподозрил Эрдогана в подготовке к досрочным выборам

В Евросоюзе не исключают, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган осенью проведет в стране досрочные президентские и парламентские выборы. Пока, по мнению европейских дипломатов, дела у него идут не очень хорошо: инфляция в стране устремилась ввысь, а турецкая лира — в бездну, безудержно растут цены, а с ними и безработица, особенно среди молодежи. Но ситуация может немного поправиться благодаря огромным доходам от туризма, которые государство получило этим летом. Решится ли Эрдоган повести избирателей на участки досрочно — разбирались «Известия».

Несколько признаков подготовки к выборам

«Существует несколько признаков того, что президент Эрдоган предпочтет выборы в этом году, вероятно, осенью. Это может произойти в относительно краткосрочной перспективе», — сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на европейских дипломатов и источники в Европейской службе внешних связей.

По их мнению, главная причина досрочных выборов, которые «могут пройти уже в ноябре», в том, что рейтинг президента и правящего «Народного альянса» падает и к следующему году они могут растерять популярность. Сказывается усталость турок от правления Эрдогана , а также тяжелая экономическая ситуация в стране. Осенью может немного прийти в себя находящаяся в упадке турецкая экономика благодаря доходам от летнего туризма.

Время побед Фото: Global Look Press/Markiian Lyseikoukrinform

«Это поднимет настроение турецким избирателям и обеспечит главе государства очередной срок пребывания у власти», — говорится в публикации.

Первые признаки того, что экономика может прийти в себя, уже появились. С апреля по июнь доходы госбюджета достигли $8,7 млрд, это на 190% больше, чем за такой же период в 2021 году. Однако цены в стране продолжают расти. Только по официальным данным, инфляция в стране достигла 76,9% — это самый высокий показатель за последние 24 года. При этом, как пишет издание, высокие цены на свет и газ зимой расстроят избирателей, поэтому лучше поторопиться и провести выборы осенью.

Немецкая газета приводит еще несколько доказательств того, что турецкий лидер планирует вскоре устроить голосование . В частности, это желание провести очередную военную операцию против курдов в Сирии, неуступчивость во взаимоотношениях с Афинами и повторная отправка газового судна в Восточное Средиземноморье, желание играть более значимую роль на международной арене, а также стремление стать посредником между Москвой и Киевом. В публикации отмечается, что таким образом Эрдоган стремится «продемонстрировать силу и улучшить позиции в преддверии голосования».

Время побед Фото: REUTERS/Umit Bektas

Пока президентские и парламентские выборы намечены на 18 июня 2023 года. Спикер правящей партии Турции Омер Челик 23 августа подтвердил: голосование состоится вовремя. Правящий «Народный альянс», куда входят Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана и Партия националистического движения, уже выбрали единого кандидата, им будет Эрдоган. Оппозиционный блок, в который входит шесть партий, со своим претендентом пока не определился.

Кстати, оппозиция выступила против того, чтобы действующий лидер выдвигал свою кандидатуру на выборах, поскольку для него это будет уже третий срок. Однако в Минюсте сослались на то, что предстоящие выборы будут вторыми для Эрдогана после перехода страны от парламентской к президентской форме правления.

Почему Эрдогану выгоднее не торопиться

Если внутри страны дела у Эрдогана пока обстоят не очень хорошо, то на международной арене — наоборот. Одним из успехов его политики называют помощь в транспортировке украинской пшеницы из Одессы. Помимо этого, он сумел сделать Турцию площадкой для переговоров Москвы и Киева. Глава государства периодически заявляет, что готов организовать встречу президентов России и Украины.

Скоротечная избирательная кампания, с одной стороны, в интересах действующей власти, поскольку оппозиционный блок может просто не успеть подготовиться к выборам. Оппозиция пока не договорилась о едином кандидате — сопернике Эрдогана. В качестве главного конкурента главы государства называют лидера Республиканской народной партии 73-летнего Кемаля Кылычдароглу. Среди потенциальных кандидатов — мэр Анкары Мансур Яваш и градоначальник Стамбула Экрем Имамоглу, а также лидер Хорошей партии Мераль Акшенер.

Время побед Фото: Global Look Press/Dil Toffolo

Но, с другой стороны, проведение выборов сейчас как раз на руку противникам Эрдогана, а самому президенту было бы выгодно подождать с голосованием, рассказал в беседе с «Известиями» источник в турецких дипломатических кругах.

— Всегда ходили слухи и возникали предположения, что Эрдоган может провести выборы досрочно этой осенью. Но сам глава государства эти сообщения категорически опровергал несколько раз. Как раз оппозиция настаивает на досрочных выборах, но эксперты по экономике, работающие на Эрдогана, предсказывают, что экономическая ситуация начнет улучшаться в начале 2023 года. И, таким образом, правящая Партия справедливости и развития вместе с президентом смогут пойти на выборы в лучшей форме. Правительство обещает, что с осени уровень инфляции начнет падать. Власти принимают новые экономические меры, которые заработают через пять-шесть месяцев, поэтому Эрдогану выгоднее не торопиться с выборами, — пояснил собеседник «Известий».

В случае если к власти в Турции придет оппозиция, отношения Анкары с Москвой изменятся, считает востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— У России с Турцией при Эрдогане сложились очень конструктивные отношения, хотя у Москвы и Анкары много противоречий по разным вопросам: это и Сирия, и Ливия, и Карабах, и Украина. Но при этом все эти противоречия не перерастают в нечто большее. Когда возникает эскалация или напряженность, стороны садятся за стол переговоров и обсуждают эти вопросы, находят точки соприкосновения. В этом большая заслуга Путина и Эрдогана. Главы государств не идут напролом, а стараются учитывать интересы друг друга и искать некое решение, которое бы учитывало интересы обеих сторон. Их подталкивает к этому объем экономического сотрудничества, связывающий Москву и Анкару, — считает политолог.

Время побед Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Эксперт отметил, что Турция не присоединилась к антироссийским западным санкциям, несмотря на то, что это страна НАТО.



— У Турции свои интересы, которые она стремится защитить, пытается стать посредником между Россией и Украиной. Что-то ей удается, что-то — нет. Анкара при Эрдогане играет более весомую роль на мировой арене. России такой расклад как минимум не вредит. Если Турция вносит вклад в решение тех или иных проблем, это хорошо. Эрдоган — очень комфортный партнер для России. Многим бы хотелось, чтобы партнерство между странами продолжило развиваться в таком же ключе, — пояснил Онтиков в беседе с «Известиями».

Надо несколько побед

По словам научного сотрудника отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алины Сбитневой, ситуация у правящей элиты Турции накануне выборов действительно напряженная — «инфляция бьет антирекорды, в прошлом месяце она достигла почти 80%, наблюдается в том числе и рост безработицы, а рейтинги самого президента, как и возглавляемой им партии, соответственно, стремительно падают».

— При этом интересно, что в 2002 году Партия справедливости и развития впервые пришла к власти именно за счет своих экономических достижений, в результате свершения так называемого экономического чуда, которое позволило вывести страну из серьезного кризиса. Теперь же повторить прошлый успех не совсем получается. Между тем оппозиционный блок — шесть крупнейших и, наверное, сильнейших партий, которые объединяют свои усилия против «Народного альянса» — объединения ПСР и Партии националистического движения, укрепляет свои позиции, — отметила тюрколог.

Эрдоган, вероятно, надеется несколько подправить экономическую ситуацию в свою пользу, полагает эксперт.

Время побед Фото: Global Look Press/Dil Toffolo

— Однако вместо этого мы видим ее планомерное ухудшение по многим параметрам. Пока что выборы запланированы на 18 июня следующего года — официальная информация, подтвержденная министерством юстиции Турции, такая. Ситуация как на внутриполитической, так и на внешнеполитической арене слишком динамична. Поэтому на данный момент проведение досрочных выборов нельзя исключать, но в то же время это маловероятно, ибо Эрдогану нужно больше разных побед на всех направлениях. На внешнеполитическом треке уже есть дипломатические успехи по зерновому коридору, сейчас также проходит информация о том, что Турция собирается примирить сирийскую оппозицию и Башара Асада. Осталось только каким-то образом решить внутренний экономический кризис. Эта задача более сложная, — поясняет Сбитнева.

Наиболее благоприятным образом отношения у российского руководства выстроены именно с Реджепом Тайипом Эрдоганом.