Курдов узел: как решение нацменьшинства стало главным фактором на выборах в Турции

Действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу имеют примерно одинаковые шансы на победу в гонке за президентское кресло. Об этом говорят последние опросы. Однако эксперты считают, что решающими могут оказаться голоса курдских избирателей . Выборы в Турции пройдут 14 мая, глава республики подписал закон об их проведении 10 марта. Как будут бороться за электорат и в чем кроются тонкости турецкой кампании — в материале «Известий» .

Официальная дата выборов

Эрдоган подписал закон о том, что президентские и парламентские выборы пройдут в стране 14 мая . Действующий президент о своем намерении сохранить за собой пост главы государства сообщил еще в прошлом году. При этом его главные оппоненты — блок «Стол шести» — только 6 марта смог договориться о выдвижении единого кандидата. Им стал 74-летний глава Народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу, возглавляющий ее с 2010 года.

Согласно последнему опросу компании ORC, который опубликовала газета Cumhuriyet, за оппозиционного кандидата готово проголосовать 56,8% избирателей. Эрдоган уступает ему более чем на 10% и может рассчитывать примерно на 43% голосов. Впрочем, исходя из опроса Партии справедливости и развития (ее возглавляет Эрдоган), который появился в газете Sabah, 52% готовы поддержать действующего президента . При этом сколько бы получил его конкурент — не уточняется.

Баннер с портретом кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan

К слову, эксперт по Турции Яшар Ниязбаев призывает особо не доверять статистике в преддверии выборов.

— Это делается для того, чтобы повлиять на решение избирателя и придать ему уверенности . Поэтому проправительственная газета публикует свои результаты, оппозиционная — свои, — пояснил он.

Курдский фактор

В конечном итоге решающим фактором могут стать курды, которые составляют более 20% всех жителей республики. Именно то, как они проголосуют, определит следующего главу государства , полагает турецкий политолог Керим Хас. Поэтому оппозиция сейчас будет всячески стараться максимально привлечь на свою сторону голоса нацменьшинства.

— Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) играет сейчас важнейшую роль, — пояснил эксперт. — Если оппозиция получит их полную поддержку, то шансы на победу у них очень высокие .

Ведь Кылычдароглу может рассчитывать на голоса не только своей партии, но и остальных сил, входящих в «Стол шести» — «Хорошей партии», «Счастья», «Партии будущего», «Партии демократии и прорыва» (DEVA) и «Демократической партии».

Представители «Народной коалиции», состоящей из шести оппозиционных партий Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan

При этом в ДПН еще до временного выхода лидера «Хорошей партии» Мераль Акшенер из оппозиционной коалиции заявляли о готовности поддержать кандидатуру Кылычдароглу . 7 марта сопредседатель Демократической партии народов Митхат Санджар заявил: «Если мы сможем договориться об основных принципах, мы можем поддержать его на президентских выборах».

Справка «Известий» 3 марта Мераль Акшенер вышла из оппозиционной коалиции, не согласившись с выбором единого кандидата от оппозиции — Кылычдароглу. В итоге объявление претендента на президентский пост было отложено почти на два дня. Однако 6 марта она всё же присоединилась к заседанию, после чего и был официально представлен лидер Народно-демократической партии в качестве основного кандидата на пост главы государства от оппозиции. При этом остальным членам «Стола шести», а именно Мераль Акшенер, Ахмету Давутоглу, Али Бабаджану, Гюльтену Уйсалу и Темелю Камамоллаоглу, а также мэрам Анкары и Стамбула Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу были предложены места вице-президентов в случае победы Кылычдароглу на грядущих выборах.

— Тем не менее если кандидат от оппозиции станет президентом, то возникает вопрос, как распределятся министерские кресла. Пока это непонятно. Есть обещание, что всем партиям из оппозиционной коалиции дадут два поста в кабмине, выходцам из «Хорошей партии», вероятно, больше, — рассказал Хас.

Фото: Global Look Press/Tunahan Turhan

По мнению Ниязбаева, основная проблема оппозиции — заключение конкретных договоренностей коалиции с прокурдской политической силой . При этом всё дело в «Хорошей партии», которая придерживается националистических взглядов. Хотя в целом она занимает центристские позиции. То есть Акшенер не против того, чтобы Кылычдароглу с ними вел переговоры, но при этом она не намерена предоставлять им министерское кресло.

— У этой прокурдской партии есть определенный запрос. Там сразу заявили, что готовы общаться с оппозиционной коалицией и очень рады выбору Кылычдароглу в качестве кандидата, потому что Мераль Акшенер или Мансур Яваш были бы для них красной линией, ведь они по идеологии националисты, — заключил эксперт.

Таким образом, всё будет зависеть от того, что попросит ДПН и на что будет готова пойти коалиция вместе с Акшенер.

— Если она с чем-то не согласится, то это станет камнем преткновения. А без поддержки курдского избирателя коалиция победить Эрдогана практически не сможет, — подытожил Ниязбаев.

Выступление кандидата в президенты Турции Мераль Акшенер Фото: Global Look Press/Akin Celiktas

По мнению эксперта по Турции Ивана Стародубцева, между властью и оппозицией в Турции наблюдается некоторое равновесие, что делает предстоящие выборы «игрой в рулетку» . Все политические силы страны уже заняли свои позиции в предвыборной кампании. Прокурдская Демократическая партия народов — ключ к победе на выборах. Она единственная относительно свободная сила в предстоящей борьбе на выборах, поэтому ее голоса практически решат исход гонки.

Ход Эрдогана

Что касается Эрдогана, то он для этого нацменьшинства остается весьма непопулярной фигурой . В частности, из-за военных операций, которые Анкара проводила против курдов на территории Сирии в последние годы.

— Эрдоган будет стараться привлекать «Хорошую партию» в свою коалицию для того, чтобы заполучить голоса националистов, а также вбить клин в оппозиционный блок. Сейчас даже идут слухи, что Демократическую партию народов запретят. Кроме того, представители власти регулярно предупреждают о возможности начала новой военной операции против курдов на севере Сирии. Таким образом, он хочет заполучить поддержку националистов и больше демонизировать прокурдскую силу, — рассказал Хас.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaima

Справка «Известий» В январе 2023 года Конституционный суд Турции заблокировал банковские счета ДПН от получения государственной финансовой поддержки. Кроме того, в 2021-м генеральный прокурор направил в Конституционный суд обвинительный акт в отношении ДПН. Цель такого шага заключалась в том, чтобы полностью запретить деятельность курдской партии в стране, поскольку она «совершила преступления против государства и единства страны и ее народа». Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшие месяцы.

Кроме того, в правящую коалицию («Народный альянс»), в частности, входит Партия националистического движения под руководством Девлета Бахчели, которая придерживается антикурдских взглядов. И это, разумеется, серьезная помеха для привлечения курдских избирателей . То есть если Эрдоган, лидер Партии справедливости и развития, вдруг начнет выступать с заявлениями, которые противоречат идеологии его партнеров, то это может привести к расколу коалиции, а тем самым и к потере голосов избирателей.