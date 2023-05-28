Реклама
Прямой эфир
Мир
Мэр Стамбула заявил о намерении оппозиции Турции укреплять отношения с Россией
Мир
Reuters сообщило о строительстве КНДР заграждений на границе с Россией и Китаем
Мир
Власти Киева сообщили о самых массированных ударах беспилотников по городу
Мир
Премьер Италии пообещала Украине «экономическое чудо»
Мир
В ЦИК Турции заявили об отсутствии каких-либо инцидентов на выборах президента
Мир
Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы по поставкам истребителей Украине
Мир
Румыния поставила Украине аварийную помощь из-за нехватки электроэнергии
Мир
Во Франции протестующие против пенсионной реформы подожгли полицейский участок
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в трехэтажном здании в центре Москвы
Общество
Москвичам пообещали кратковременный дождь 28 мая
Мир
The Telegraph узнала о хаосе в рядах ВСУ перед контрнаступлением
Спорт
Кан сообщил о запрете ему отпраздновать чемпионство «Баварии» с командой

В ЦИК Турции заявили об отсутствии каких-либо инцидентов на выборах президента

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй тур президентских выборов в Турции проходит без инцидентов, заявил 28 мая журналистам на избирательном участке в Анкаре глава высшего избирательного совета (Центризбирком) республики Ахмет Енер.

«Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Граждане, как и в первом туре, проявляют высокую заинтересованность в выборах», — сказал он.

Енер добавил, что в планах ЦИК подсчитать результаты выборов в более короткие сроки, так как кандидатов всего двое.

Третий не лишний: останется ли президент Турции еще на один срок
И как Запад может отреагировать на победу Эрдогана

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Второй тур выборов стартовал 28 мая. Избирательные участки будут работать до 17:00 (совпадает с мск).

«Известия» рассказали о процессе голосования незрячими людьми на выборах в Турции. Такая практика в стране реализуется впервые.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023