В ЦИК Турции заявили об отсутствии каких-либо инцидентов на выборах президента

Второй тур президентских выборов в Турции проходит без инцидентов, заявил 28 мая журналистам на избирательном участке в Анкаре глава высшего избирательного совета (Центризбирком) республики Ахмет Енер.

«Голосование во втором туре выборов президента Турции проходит без инцидентов и каких-либо проблем. Граждане, как и в первом туре, проявляют высокую заинтересованность в выборах», — сказал он.

Енер добавил, что в планах ЦИК подсчитать результаты выборов в более короткие сроки, так как кандидатов всего двое.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.

Второй тур выборов стартовал 28 мая. Избирательные участки будут работать до 17:00 (совпадает с мск).

«Известия» рассказали о процессе голосования незрячими людьми на выборах в Турции. Такая практика в стране реализуется впервые.