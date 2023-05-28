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«Известия» рассказали о процессе голосования незрячими людьми на выборах в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Стамбуле во втором туре президентских выборов впервые внедряется система голосования для незрячих или слабовидящих людей. Подробнее о том, как происходит процедура голосования, рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок 28 мая.

На кадрах представлен избирательный участок в Стамбуле. Для того чтобы инвалиды по зрению могли выразить свою гражданскую позицию, им предлагается поставить печать на ту сторону бюллетени, где изображен их фаворит.

«Бюллетень вставляется в такую картонку, и человеку говорят, справа или слева его кандидат, чтобы он смог проголосовать», — дополняет корреспондент.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Как отмечает турецкое издание Haber Turk, такая практика голосования для незрячих реализуется впервые. В прошлые выборы незрячим приходилось голосовать с помощью одного из своих родственников или с помощью сопровождающего лица. То есть как таковой принцип «тайны голосования» был нарушен. Сейчас же слабовидящие могут голосовать в одиночку.

Всего для выборов создано 814 120 шаблонов для голосования людей с нарушением зрения.

Ранее в этот день в Турции стартовало голосование во втором туре выборов президента. В голосовании участвуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Местные СМИ отмечают, что многие граждане пришли на избирательные участки еще до их открытия.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. При этом ни один из кандидатов не набрал нужных 50% голосов. После обработки 100% бюллетеней действующий президент набрал 49,51% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кылычдароглу — 44,88%. Наблюдатели от ОБСЕ сообщили, что не увидели явных манипуляций при подсчете голосов.

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