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Наблюдатели от ОБСЕ оценили подсчет голосов на президентских выборах в Турции

Наблюдатели от ОБСЕ не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах в Турции
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Фото: REUTERS/Sertac Kayar
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Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не увидели явных манипуляций при подсчете голосов на выборах президента в Турции, заявил 15 мая спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

«Как вы знаете, всегда есть окончательные отчеты после полного процесса обжалования результатов выборов <…> но, опять же, мы не видим никаких признаков манипуляций в процессе подсчета голосов», — сообщил Линк на брифинге, который транслировался на сайте ОБСЕ.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
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Президентские выборы в Турции прошли 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. ЦИК страны подтвердил, что будет второй тур, который пройдет через две недели.

Старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в разговоре с «Известиями» заявил, что во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с большим интересом наблюдает за ходом президентских выборов в Турции.

При этом президент США Джо Байден заявил, что в Турции хватает проблем и без споров об итогах голосования.

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