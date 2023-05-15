Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов

14 мая в Турции прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал чуть меньше 50%. Таким образом, 28 мая страну ожидает второй тур, в котором Эрдогану придется смерить силы с кандидатом от оппозиции — Кемалем Кылычдароглу — он набрал около 44%. Впрочем, уже сейчас эксперты ставят на победу нынешнего президента, а также допускают протесты со стороны оппозиции. В этот же день в Турции выбирали состав парламента — партия Эрдогана удержала за собой более половины мест.

Высокая явка и маскарад

Накал страстей на выборах в Турции, итог которых невозможно было предсказать заранее, демонстрировала высокая явка. Сначала сообщалось, что она превысила 93%. В итоге цифра была скорректирована до 88%, что оказалось ниже показателя 1987 года.

В стране было установлено более 190 тыс. урн в расчете на участие свыше 64 млн избирателей. Кроме того, активно участвовали в процессе и турки, проживающие за рубежом (явка составила 45%). При этом голосование за границей завершилось еще 7 мая.

Выборы в самой Турции официально завершились в 17.00, однако многие граждане на тот момент не успели отдать свой голос. Некоторые избиратели отличились эпатажными акциями: например, в Измире сторонник лидера оппозиционного «Народного альянса» Кылычдароглу приехал на коне в костюме ковбоя, чтобы показать приверженность западным ценностям. Другой — с той же целью — нарядился в костюм человека-паука. А некую жительницу Адыямана и вовсе не допустили на участок, поскольку она обернулась в ткань с портретом Эрдогана, что было сочтено агитацией.

Сам Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула, куда пришел вместе с женой. Глава государства объявил, что выборы «проходят гладко»: «Избирательный процесс продолжается без происшествий и каких-либо проблем». Эффектным жестом стала раздача денег детям на участке по случаю Дня матери, который совпал с днем выборов.

Кемаль Кылычдароглу, а также третий претендент — кандидат от блока правых и ультраправых партий «Альянс АТА» Синан Оган голосовали в столице Турции Анкаре, куда затем перебрался и Эрдоган. Несмотря на снятие кандидатуры главы Партии родины Мухаррема Индже за два дня до первого тура, его имя осталось в бюллетенях, поэтому небольшой процент избирателей в итоге голосовал и за него. При подсчете эти подписи распределятся между оставшимися тремя участниками.

По сообщениям очевидцев, на некоторых участках возникали драки между сторонниками разных партий. При этом в день выборов в Турции не продавался алкоголь и даже были запрещены свадьбы.

— Эти выборы имеют огромное значение для турецкой политики. Ведь Эрдоган и Партия справедливости и развития, лидером которой он является, находятся у власти уже 21 год. Оппозиция считает свержение этого долгосрочного правительства важнейшим политическим достижением, — пояснил «Известиям» турецкий политолог, доцент университета Неджметтин Эрбакан Гокхан Джинкара.

После волнений 2013 года (протесты прошли в Стамбуле и ряде других городов страны) в Турции стало заметно разделение общества на "националистов" и "космополитов", заметил он. Эти две поляризованные группы считают победу в политической борьбе над соперником крайне важной.

В ожидании акций

Накануне первого тура было объявлено, что результаты не будут публиковаться до 21.00, однако уже в 18.30 запрет был снят и начали поступать результаты. После подсчета первых бюллетеней с отрывом в 16% лидировал Эрдоган. При этом было заметно, что в пользу Кылычдароглу голосовали курдские регионы на юге и юго-востоке Турции — в том числе жители курортных Измира и Антальи, а также территорий, пострадавших от землетрясений.

Тем не менее оппозиционно настроенные мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш заявили, что статистика государственного агентства Anadolu неверна и на самом деле в первом туре побеждает Кылычдароглу. Позже он опубликовал сообщение в Twitter «Мы впереди». Оппозиционное агентство ANKA после подсчета 50% голосов утверждало, что Кылычдароглу опережает Эрдогана на 7,6%. После этого Яваш призвал к пересмотру результатов и попросил не покидать участки подсчета голосов.

В итоге по итогам по подсчетам 95,4% голосов отрыв Эрдогана от соперника составил чуть больше 5% — он набрал 49,76%, а Кылычдароглу — 44,49%. Оган, который набрал около 5%, уже заявил, что во втором туре поддержит Кылычдароглу.

По мнению научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, Эрдоган одержит победу во втором туре. В этом случае, по его мнению, можно ожидать провокаций со стороны Кылычдароглу. Однако это не принесет значительного результата, уверен он.

— Будут протестные акции, безусловно. Но они не будут существенными и никак не смогут привести к какой-то цветной, бархатной революции, это однозначно. Весь провокационный и подстрекательский потенциал, которым обладала оппозиция, был исчерпан в 2013-2014 годах в ходе протестов в Стамбуле, когда были разоблачены коррупционные скандалы, в результате чего своих постов лишились 10 министров турецкого кабмина. Это были последние массированные удары при помощи таких разоблачительных операций — расшатывания внутриполитической обстановки, — добавил он.

Гаджиев напомнил, что в 2016 году в стране была совершена неудачная попытка военного переворота, а также экономического давления — в отношении Турции были приняты санкции, однако они не достигли желаемого эффекта и Эрдоган остался у власти.

По словам Гаджиева, ни о каких нарушениях в ходе выборов на официальном уровне не сообщается, работают международные наблюдатели, в том числе от России. «Если будут выявлены нарушения после подсчета голосов, это будет предметом судебных разбирательств», — добавил тюрколог.

Неожиданно много, по мнению эксперта, набрал третий кандидат — Синан Оган, который защитил кандидатскую диссертацию в МГИМО. Гаджиев охарактеризовал его как хорошего эксперта по внешней политике. «Ряд российских тюркологов к нему испытывают симпатии, но той харизмой, которой обладает Эрдоган, он не располагает. Те голоса, которые за него отданы, так и будут варьироваться в районе 5-6%, не более», — отметил эксперт. При этом отданные сегодня голоса повлияют на расстановку сил во втором туре, подчеркнул он.

Последний срок

Если Эрдоган победит во втором туре президентских выборов, это будет его последний законный президентский срок. «На последнем сроке он подготовит почву, завершит все амбициозные проекты, которые на протяжении последних нескольких лет шли — начиная от прорывов в атомной промышленности, заканчивая строительством собственного авианосца, серьезных прорывных проектов инфраструктурного характера, в том числе при поддержке России», — отмечает Гаджиев.

По его словам, при Эрдогане Турция имеет все шансы превратиться в хаб регионального масштаба — энергетический, продовольственный, транспортный и транзитный.

Эксперт добавил, что Эрдоган будет действовать с оглядкой на оппозиционно настроенный электорат, который поддерживал двух других кандидатов. При этом он будет действовать прежде всего в интересах Турции, и в его понимании это подразумевают дружбу и сотрудничество с Россией. Еще накануне первого тура Reuters сообщил, что Эрдоган попросил Владимира Путина отложить оплату счетов за поставки природного газа в размере $600 млн до 2024 года.

По прогнозам JP Morgan, лира после майских выборов ослабнет и упадет на 30% относительно текущего курса, до 25 за за $1.

Что касается парламентских выборов, то Партия справедливости и развития (ПСР возглавляет Эрдоган) получила 37,6% голосов, которые гарантируют ей 275 мест. Вместе с союзной Партией националистического движения, с которой они составляют альянс, их результат по итогам подсчета 50% голосов составляет 53,2% (то есть 332 мандата из 600). Оппозиционный «Народный альянс» получил cвыше 32% голосов.