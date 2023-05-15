Востоковед спрогнозировал серьезную борьбу во втором туре выборов в Турции

Во втором туре президентских выборов в Турции может развернуться жаркая борьба. Такой прогноз 15 мая «Известиям» сделал старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Голосование на выборах президента страны, а также парламентские выборы состоялись в Турции накануне. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,4% голосов, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, заявил глава Центризбиркома Ахмет Енер. Еще один кандидат Синан Оган набрал 5,22% голосов, в случае второго тура он пообещал поддержать Кылычдароглу.

«Несмотря на то что третий кандидат заявил, что передаст свои голоса Кылычдароглу, ситуация всё еще не такая определенная, как кажется. Многие, кто отдал голос за третьего кандидата, сделал это не потому, что солидарен с его политической программой, а из-за того, что не хочет голосовать ни за Эрдогана, ни за Кылычдароглу. И, соответственно, для этих людей Кылычдароглу не является приемлемой фигурой», — сказал Лукьянов.

Поэтому, как отметил эксперт, даже если Оган призовет «свои 5%» проголосовать за оппозицию, это не значит, что они это сделают.

«Вполне вероятно снижение явки, и, соответственно, в этих условиях результат опять не определен. В преддверии выборов будет использован максимум технологий и решений, которые еще остались в запасе как у Эрдогана, так и у Кылычдароглу. Поэтому электоральная гонка еще не закончена и не предопределена. Второй тур будет жарким, он подразумевает под собой серьезную борьбу», — заключил востоковед.

Ранее Лукьянов отметил, что результаты первого тура президентских выборов в Турции говорят об идеологическом расколе среди населения страны.

Для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов. В случае если первый тур не выявит победителя, второй состоится 28 мая.