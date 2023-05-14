В Турции стартовало голосование на выборах президента страны

В Турции в воскресенье, 14 мая, открылись избирательные участки на президентские и парламентские выборы. Они пройдут в 81 провинции страны, сообщил телеканал CNN Türk.

Так, граждане на выборах 28-го созыва отдадут свои голоса за президента, который будет возглавлять республику ближайшие пять лет, и 600 депутатов Великого Национального собрания (парламента).

Всего по всей Турции установили более 191 тыс. урн. Правом голосовать обладает более 60 млн избирателей. Голосование завершится в 17:00.

Это первый тур президентских голосований. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, 28 мая пройдет второй этап. За высший государственный пост борются действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу Огуз Салыджы.

11 мая кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Он также обратился к избирателям с просьбой проголосовать за его партию.

8 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).