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В Кремле указали на способность Турции обеспечить прозрачность выборов

Песков: в Кремле наблюдают за голосованием в Турции, с уважением отнесутся к выбору народа
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Фото: REUTERS/Yagiz Karahan
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проходящие президентские выборы в Турции, сообщил, что РФ с большим интересом наблюдает за ходом голосования.

«Турция — это зрелая демократия, сильная страна, которая в состоянии обеспечить прозрачных выборов и не допустить незаконных действий», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 15 мая, комментируя сообщения о рисках организации США «турецкого Майдана».

Он также отметил, что российская сторона с уважением отнесется к выбору граждан республики, рассчитывая при этом, что сотрудничество двух стран будет продолжаться, углубляться и расширяться.

Представитель Кремля добавил, что Москву с Анкарой объединяет широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, таких как энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, авто- и авиаперевозки. Это сотрудничество, по словам Пескова, также отвечает интересам двух народов.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
Почему эксперты делают ставку 28 мая на действующего лидера Турции

Голосование на выборах президента страны, а также парламентские выборы состоялись в Турции накануне. На пост главы государства претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

После обработки 100% бюллетеней со всех избирательных урн Эрдоган набрал 49,35% голосов, у его соперника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу — 45%.

Второй тур президентской гонки состоится 28 мая, поскольку первый не выявил победителя с необходимым порогом в 50% голосов.

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