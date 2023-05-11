Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах

Кандидат в президенты Турции, основатель и лидер партии Memleket (Партия Родины) Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Выступление политика 11 мая транслировал телеканал Haber Turk.

«Я снимаю кандидатуру. Пусть у них не будет причин больше обвинять меня», — сказал он.

Индже также обратился к избирателям с просьбой проголосовать за его партию. Он подчеркнул, что она «должна быть в турецком парламенте».

Ранее, 8 мая, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу поделился мнением, что действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу уже в первом туре выборов с 52–53% голосов. Дипломат признался, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti).

Днем ранее Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. В ходе мероприятия политик озвучил главные тезисы своей предвыборной кампании.

В апреле он заявил, что уверен в своей победе на выборах главы республики.

Всеобщие выборы пройдут в Турции в воскресенье, 14 мая. За высший государственный пост поборются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс один голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Также в воскресенье турки выберут 600 депутатов великого национального собрания (парламента).