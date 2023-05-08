Глава МИД Турции предрек победу Эрдогана в первом туре

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу уже в первом туре выборов с 52-53% голосов. Такой прогноз 8 мая сделал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Türk.

«Думаю, в первом туре вопрос решится. Господин президент получит 52-53% голосов», — заявил Чавушоглу.

Он также отметил, что рассчитывает на большинство мест в парламенте для правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti). По мнению Чавушоглу, партия получит 300 депутатских мест из 600.

Накануне, 7 мая, Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. Он приурочен к выборами главы государства, которые назначены на 14 мая. В ходе своего выступления на демонстрации Эрдоган озвучил ряд предвыборных обещаний, в их числе — построение «Большого тоннельного проекта Стамбула». Проект должен реализовать прокладку транспортного коридора под проливом Босфор.

Ранее, 30 апреля, президент Турции заявил, что он уверен в своей победе на выборах главы республики.

Ожидается, что Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу станут основными соперниками на президентских выборах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс 1 голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.