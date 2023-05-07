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Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле перед выборами главы Турции
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Эрдоган провел массовый митинг в Стамбуле перед выборами главы Турции

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Стамбуле митинг, который собрал около 1,7 млн человек. Он приурочен к выборами главы государства, которые назначены на 14 мая. Трансляция доступна в Twitter государственного деятеля.

«Если жители Стамбула скажут «да» на выборах, вопрос [избрания президента] можно считать решенным», — сказал Эрдоган после мероприятия.

В ходе своего выступления на демонстрации президент страны озвучил ряд предвыборных обещаний, в их числе — построение «Большого тоннельного проекта Стамбула». Проект должен реализовать прокладку транспортного коридора под проливом Босфор.

Кроме того, Эрдоган пообещал выступить с первой речью после победы на выборах в Стамбуле, а не в Анкаре, что он традиционно делал ранее.

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Ранее, 30 апреля, президент Турции заявил, что он уверен в своей победе на выборах главы республики.

Ожидается, что Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу станут основными соперниками на президентских выборах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс 1 голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

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