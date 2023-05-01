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Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции

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Фото: REUTERS/Presidential Press Office/Handout
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в своей победе на выборах главы республики. Об этом он сказал 30 апреля в эфире телеканала TRT.

«Мы идем к победе 14 мая, об этом говорят нам данные с площадей. По социологическим опросам мы также лидируем», — отметил он, говоря о возглавляемой Партии справедливости и развития.

Ожидается, что Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу станут основными соперниками на президентских выборах.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать минимум 50% голосов плюс 1 голос. В противном случае предстоит второй тур выборов, который пройдет 28 мая. Победителем будет назван кандидат, набравший большинство голосов.

Президентским и парламентским выборы в Турции назначены на 14 мая.

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Ранее, 28 апреля, председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу обещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) в случае успеха на президентских выборах.

Накануне началось голосование на выборах президента и нового парламента Турции за рубежом и на приграничных пунктах. Центризбирком страны оборудовал 156 участков в 75 государствах. Они находятся в турецких диппредставительствах, на пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики.

Политолог Дмитрий Леви 26 апреля прокомментировал выборы президента в Турции. Он отметил, что, если Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией.

28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

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