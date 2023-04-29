Конкурент Эрдогана на выборах выступил за вступление Турции в ЕС

Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу обещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) в случае успеха на президентских выборах. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что, поддержка евроинтеграции является одним из основных предвыборных обещаний Кылычдароглу. При этом он выразил готовность сохранять экономические связи с Россией, несмотря на критическое отношение к политике Москвы.

Также оппонент действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что планирует восстановить в Турции демократические институты во избежание превращения страны в автократию.

«Независимость судов, свобода СМИ и свобода выражения мнений — всё это должно вернуться», — сказал Кылычдароглу и добавил, что Анкара не может позволить себе терять время с Эрдоганом в качестве лидера.

Ранее, 5 апреля, кандидат в президенты от оппозиционных партий Турции заявил, что в случае его победы на выборах жители Турции смогут посещать страны Европейского союза в безвизовом режиме.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что РФ является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.