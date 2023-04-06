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Кандидат в президенты Турции пообещал отмену визового режима с ЕС в случае его победы

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Depo Photos
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Кандидат в президенты от оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что, в случае его победы на выборах, жители Турции смогут посещать страны Европейского союза в безвизовом режиме. Об этом сообщает Haber Turk в среду, 5 апреля.

«Мы уберем визу. Мы примем необходимые меры. Мы принесем в эту страну настоящую демократию», — заявил политик.

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Ранее, 28 марта, представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявление в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

Партии отметили, что Эрдоган не имеет права снова баллотироваться в качестве президента, поскольку это нарушит Конституцию Турции.

30 марта турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас заявил «Известиям», что если турецкий политик Мухаррем Индже не снимет свою кандидатуру на пост президента Турции, то шансы на победу оппозиции в лице Кемаля Кылычдароглу снизятся, а шансы действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана увеличатся.

20 марта Кылычдароглу сказал, что «испытания» в отношениях России и Турции маловероятны при его победе на выборах. Он подчеркнул, что РФ является важным соседом и «партнером при необходимости». Однако нужно избегать вмешательств во внутренние дела друг друга

Ранее, 22 марта, Кемаль Кылычдароглу был официально выдвинут единым кандидатом от оппозиционного «Народного альянса» на президентских выборах в Турции. Соответствующее заявление передано в Высший избирательный совет страны.

1 марта Эрдоган подтвердил свое решение провести президентские и парламентские выборы 14 мая.

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