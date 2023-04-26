Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста

Политолог рассказал о последствиях в случае поражения Эрдогана на выборах

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaima
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией. Такое мнение политолог Дмитрий Леви высказал в среду, 26 апреля.

«Эрдоган занимает достаточно прагматичную позицию поиска баланса между сотрудничеством с Россией и Западом, действуя, естественно, в интересах Турции. Он персона статичная, предсказуемая, очень всех устраивающая с точки зрения системного подхода к анализу международных отношений. Но новое лицо будет нуждаться и в новой позиции», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, сейчас внутриполитическая ситуация не очень удачная для Эрдогана.

«Здесь и последствия землетрясения, и инфляция, и высокий уровень коррумпированности общества, силовых структур. Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — отметил политолог.

Эрдогану необходимо искать новых ярких людей к себе в команду, которые создадут эффект обновления при сохранении текущего курса, считает Леви. В противном случае позиции действующего главы государства продолжат ослабевать.

«Думаю, сейчас Эрдоган устоит. Ресурсов у него много. Вопрос только, на какой срок: если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно», — заключил эксперт.

Падишах и «ослы»: в преддверии выборов Эрдоган и его сторонники критикуют США
Анкара вновь обвиняет Вашингтон во вмешательстве

Ранее в этот день Эрдоган по совету врачей отменил публичные выступления 26 апреля, сообщается на сайте kp.ru.

Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на каналах Kanal 7 и Ülke TV 25 апреля. Трансляция резко прервалась после вопроса турецкому президенту о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с политиком продолжалось еще 12 минут. Уточняется, что причиной плохого самочувствия стал желудочный грипп, сообщает телеканал «Звезда».

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023