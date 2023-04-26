Политолог рассказал о последствиях в случае поражения Эрдогана на выборах

Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией. Такое мнение политолог Дмитрий Леви высказал в среду, 26 апреля.

«Эрдоган занимает достаточно прагматичную позицию поиска баланса между сотрудничеством с Россией и Западом, действуя, естественно, в интересах Турции. Он персона статичная, предсказуемая, очень всех устраивающая с точки зрения системного подхода к анализу международных отношений. Но новое лицо будет нуждаться и в новой позиции», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По его словам, сейчас внутриполитическая ситуация не очень удачная для Эрдогана.

«Здесь и последствия землетрясения, и инфляция, и высокий уровень коррумпированности общества, силовых структур. Кроме того, имеет место и раздражение по отношению к человеку, который слишком долго у власти. Это идеологически раздражает молодежь», — отметил политолог.

Эрдогану необходимо искать новых ярких людей к себе в команду, которые создадут эффект обновления при сохранении текущего курса, считает Леви. В противном случае позиции действующего главы государства продолжат ослабевать.

«Думаю, сейчас Эрдоган устоит. Ресурсов у него много. Вопрос только, на какой срок: если Эрдоган будет игнорировать молодежь, стремление к переменам, изменения могут произойти совершенно неожиданно», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Эрдоган по совету врачей отменил публичные выступления 26 апреля, сообщается на сайте kp.ru.

Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на каналах Kanal 7 и Ülke TV 25 апреля. Трансляция резко прервалась после вопроса турецкому президенту о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с политиком продолжалось еще 12 минут. Уточняется, что причиной плохого самочувствия стал желудочный грипп, сообщает телеканал «Звезда».

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить действующего президента Турции Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.