Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах

Началось голосование на выборах президента и нового парламента Турции за рубежом и на приграничных пунктах. Об этом 27 апреля сообщает сайт турецкого телеканала TRT.

Центризбирком страны оборудовал 156 участков в 75 государствах. Они находятся в турецких диппредставительствах, на пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики. Всего за пределами Турции могут проголосовать более 3,6 млн граждан.

Издание подчеркивает, что голосование на таможенных постах закончится 14 мая 2023 года в 17:00, а в зарубежных представительствах — 9 мая. Избиратели, зарегистрированные в зарубежных избирательных списках, смогут голосовать в течение 24 часов, включая праздничные дни.

Политолог Дмитрий Леви 26 апреля прокомментировал выборы президента в Турции. Он отметил, что, если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией.

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.