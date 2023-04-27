Реклама
Прямой эфир
Мир
Марочко заявил о сотне наемников в Харьковской области у границ с РФ
Мир
В Польше признали невозможность исключения России из ООН
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на артемовском направлении
Общество
Число нарушений с пользовательскими дронами выросло почти вдвое за квартал
Происшествия
В Волгограде умер советский режиссер Евгений Басилашвили
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Спорт
Федерация бокса США заявила о прекращении членства в IBA
Общество
Вильфанд предупредил о весенней грозе в Московском регионе

Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах

TRT: голосование на выборах президента Турции за границей началось
0
Фото: Global Look Press/Altan Gocher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Началось голосование на выборах президента и нового парламента Турции за рубежом и на приграничных пунктах. Об этом 27 апреля сообщает сайт турецкого телеканала TRT.

Центризбирком страны оборудовал 156 участков в 75 государствах. Они находятся в турецких диппредставительствах, на пограничных пунктах, сухопутных КПП, в аэропортах и морских гаванях республики. Всего за пределами Турции могут проголосовать более 3,6 млн граждан.

Издание подчеркивает, что голосование на таможенных постах закончится 14 мая 2023 года в 17:00, а в зарубежных представительствах — 9 мая. Избиратели, зарегистрированные в зарубежных избирательных списках, смогут голосовать в течение 24 часов, включая праздничные дни.

Падишах и «ослы»: в преддверии выборов Эрдоган и его сторонники критикуют США
Анкара вновь обвиняет Вашингтон во вмешательстве

Политолог Дмитрий Леви 26 апреля прокомментировал выборы президента в Турции. Он отметил, что, если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одержит победы на выборах, ему на смену может прийти лидер, более расположенный к сотрудничеству с Западом, чем с Россией.

В настоящее время в Турции готовятся к президентским и парламентским выборам, которые назначены на 14 мая. При этом 28 марта представители трех турецких оппозиционных партий — Хорошей партии, Партии демократии и прорыва и Партии Отчизны — подали заявления в Высшую избирательную комиссию с просьбой исключить Эрдогана из числа кандидатов на предстоящих выборах на пост главы государства.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023