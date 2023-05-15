Эрдоган набрал 49,35% голосов после обработки 100% бюллетеней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,35% голосов, у его соперника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу, — 45% после обработки 100% бюллетеней со всех избирательных урн. Об этом 15 мая сообщает телеканал TRT Haber.

Синан Оган набрал всего 5,22% голосов, а ранее Мухаррем Индже смог набрать 0,43% голосов. Несмотря на то что он решил снять свою кандидатуру, ЦИК решил считать действительными отданные за него голоса.

Для победы в первом туре президентских выборов необходимо набрать 50% голосов. В случае, если первый тур не выявит победителя, второй состоится 28 мая. Как заявил кандидат от политического блока АТА Синан Оган, вероятность такого сценария высока.

Недействительными признаны более 1 млн бюллетеней, передает телеканал Tele1.

Голосование на выборах президента страны, а также парламентские выборы состоялись в Турции накануне. На пост главы государства претендуют действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

В ночь на 15 мая десятки человек собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кылычдароглу.

Также на стихийный митинг вышли и сторонники Эрдогана. Они выкрикивают лозунги в поддержку действующего лидера страны и жгут фаеры.