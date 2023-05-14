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Оган назвал высокой вероятность второго тура выборов президента Турции

Кандидат в президенты Турции Оган назвал высокой вероятность второго тура выборов
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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Высока вероятность проведения второго тура президентских выборов в Турции, заявил 14 мая кандидат на пост главы республики, представитель политического блока АТА Синан Оган после завершения голосования на выборах.

«Мы рассматриваем в качестве весьма высокой вероятность проведения второго тура президентских выборов», — написал он в Twitter.

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Как сообщил ранее в этот день турецкий ЦИК, после вскрытия 83,75% урн стало известно, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать с 50,41% голосов. При этом Оган получает 5,32% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 43,93%.

Партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.

Тем временем порядка 30–50 человек с турецкими флагами собралось у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кемаля Кылычдароглу. Между тем остановка в центре Стамбула спокойная.

Как заявил официальный представитель Народно-республиканской партии Фаик Озтрак, первые итоги президентских и парламентских выборов в стране оцениваются как позитивные.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. За пост президента Турции боролись три кандидата: Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган. До этого, 11 мая, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая.

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