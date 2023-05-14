В Анкаре сторонники оппозиции вышли на стихийный митинг

Сторонники турецкой оппозиции вышли в воскресенье, 14 мая, на стихийный митинг в Анкаре, чтобы поддержать кандидата на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу.

Порядка 30–50 человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Люди выкрикивали лозунги в поддержку партии.

Некоторые участники акции рассказали корреспонденту ТАСС, что начали заранее отмечать победу Кылычдароглу, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Между тем обстановка в центре Стамбула спокойная, передает агентство. На пешеходной улице Истикляль гуляют туристы, работают кафе, но протестной активности не наблюдается. На площади Таксим практически никого нет, кроме журналистов телекомпаний, выходящих в прямой эфир.

Известно, что в связи с проведением выборов в Стамбуле усилили меры безопасности, однако, по словам корреспондента ТАСС, на улицах не видно и полицейских кордонов.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. За пост президента Турции боролись три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

После обработки данных из более 60% урн Эрдоган получает 51,71% голосов, Кылычдароглу набирает 42,45%. У Огана от «Альянса АТА» («Альянс предков») — 5,3% голосов поддержки.

Партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.