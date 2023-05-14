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Разрыв между Эрдоганом и Кылычдароглу стал меньше 10% после обработки данных из 60% урн

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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после обработки данных из более 60% урн получает 51,71% голосов, его конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 42,45%. Таким образом, сообщает 14 мая государственное телевидение ТRТ Haber, разрыв между двумя соперниками на выборах главы государства становится меньше 10%.

У еще одного кандидата, Синана Огана от «Альянса АТА» («Альянс предков»), — 5,3% голосов поддержки.

Как пишет «РИА Новости», массовой уличной активности в центре Стамбула после первых итогов выборов не наблюдается. На площади Таксим слышен призыв на вечернюю молитву из мечети.

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Ранее, после обработки бюллетеней из 50% урн, президент Эрдоган набирал 52,1% голосов на выборах, у Кылычдароглу было 41,9%.

Кроме того, партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы.

За пост президента Турции боролись три кандидата: Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган.

11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

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