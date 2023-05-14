Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте

После обработки более 11% бюллетеней партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, получает почти 68% мест в парламенте. Об этом сообщает 14 мая телеканал Habertürk.

Таким образом, правящей партии гарантировано минимум 363 места в парламенте, а вместе с союзной ей Партией националистического движения — более 450 мандатов из 600.

Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.

Ранее в этот день сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган побеждает на выборах президента Турции. После обработки уже свыше 9% урн действующий лидер набирает 59,47% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 34,79%. Результаты голосования меняются каждую минуту.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. Всего по всей Турции установили свыше 191 тыс. урн.

За пост президента Турции боролись три кандидата — нынешний глава страны Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.

11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.