Турецкая оппозиция оценила первые итоги выборов как позитивные

Турецкая оппозиция оценила первые итоги президентских и парламентских выборов в стране как позитивные. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил журналистам официальный представитель Народно-республиканской партии Фаик Озтрак.

«Мы оцениваем первые итоги состоявшихся выборов как позитивные», — сказал он.

Между тем источник в оппозиционном альянсе выразил мнение в беседе с ТАСС, что есть вероятность проведения второго тура президентских выборов в Турции.

Тем временем действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,85% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 41,23% после обработки бюллетеней почти 40% урн, передает государственный телеканал TRT Haber.

Кроме того, партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.

14 мая в Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах. За пост президента Турции боролись три кандидата — Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган.

11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.