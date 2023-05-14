Турецкий ЦИК заявил о лидерстве Эрдогана после обработки 83,75% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на выборах главы государства. Об этом в воскресенье, 14 мая, свидетельствуют данные ЦИК.

По итогам вскрытия 83,75% урн для голосования стало известно, что Эрдоган получил 50,41% голосов избирателей. У его основного соперника, кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, на данный момент 43,93% поддержки, у третьего участника, представляющего альянс АТА Синана Огана, — 5,32% голосов.

Сам Эрдоган призвал однопартийцев находиться рядом с урнами до официального объявления результатов выборов. Он подчеркнул, что мероприятие прошло в «позитивной и демократической атмосфере» и добавил, что поспешное объявление итогов было бы «узурпацией национальной воли».

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государсва претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган.

11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Между тем партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.