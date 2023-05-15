Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле
Стихийный митинг сторонников действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ночью, 15 мая, проходит в центре Стамбула. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок побывал на месте событий.
Машины сигналят демонстрантам, которые вышли с флагами, выкрикивают лозунги в поддержку Эрдогана, жгут файеры и даже затрудняют движение авто по улицам города, однако силовики пока не вмешиваются в ситуацию.
Между тем после вскрытия 91,93% урн, сообщили в ЦИК, действующий президент Эрдоган набирает 49,49%. Кандидат от Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — 44,79%.
Накануне, 14 мая, возле штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, возглавляемой действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, установили сцену и собираются люди с флагами Турции и символикой партии. Возле сцены собрались сотни человек. Кроме того, колонна грузовых машин и автобусов с сиренами проследовала по центральным улицам Стамбула, поддержав таким образом действующего турецкого лидера. Машины были увешаны национальными флагами и портретами Эрдогана.
Тем временем порядка 30–50 человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кемаля Кылычдароглу. Между тем обстановка в центре Стамбула спокойная. Если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая.
14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государсва претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.