Реклама
Прямой эфир
Экономика
На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км
Экономика
В России введут ГОСТы по контролю за выбросами предприятий
Мир
Эрдоган выразил надежду на победу в первом туре выборов в Турции
Общество
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до пяти
Происшествия
Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Ингушетии
Мир
Турецкая ЦИК заявила о падении доли голосов за Эрдогана ниже 50%
Мир
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций у границы с Арменией
Экономика
В России доходность облигаций в юанях возросла до 4–6%
Происшествия
В Донецке спасатели МЧС ДНР попали под обстрел ВСУ
Мир
Эрдоган набрал 55% голосов после обработки бюллетеней более чем с 20% урн
Мир
Украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки и частые артобстрелы
Происшествия
ВСУ нанесли удар по Донецку в третий раз за день
Мир
Партия Эрдогана после обработки 11% бюллетеней получает 349 мест в парламенте

Сторонники Эрдогана вышли на стихийный митинг в Стамбуле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стихийный митинг сторонников действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана ночью, 15 мая, проходит в центре Стамбула. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок побывал на месте событий.

Машины сигналят демонстрантам, которые вышли с флагами, выкрикивают лозунги в поддержку Эрдогана, жгут файеры и даже затрудняют движение авто по улицам города, однако силовики пока не вмешиваются в ситуацию.

Эрдоганомика на грани: экономические идеи решат исход турецких выборов
Главные кандидаты предлагают противоположные модели развития

Между тем после вскрытия 91,93% урн, сообщили в ЦИК, действующий президент Эрдоган набирает 49,49%. Кандидат от Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу — 44,79%.

Накануне, 14 мая, возле штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, возглавляемой действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, установили сцену и собираются люди с флагами Турции и символикой партии. Возле сцены собрались сотни человек. Кроме того, колонна грузовых машин и автобусов с сиренами проследовала по центральным улицам Стамбула, поддержав таким образом действующего турецкого лидера. Машины были увешаны национальными флагами и портретами Эрдогана.

Тем временем порядка 30–50 человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кемаля Кылычдароглу. Между тем обстановка в центре Стамбула спокойная. Если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государсва претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023