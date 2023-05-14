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Сторонники Эрдогана стали собираться возле офиса партии в Анкаре

В Анкаре возле офиса партии Эрдогана начали собираться люди в праздничном настроении
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Возле штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, возглавляемой действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, установили сцену и собираются люди с флагами Турции и символикой партии. Возле сцены находятся сотни человек. Об этом 14 мая сообщает ТАСС.

В ближайшее время ожидается увеличение количества людей, пришедших поддержать Эрдогана. Полиция перекрыла движение по прилегающим автодорогам. Сторонники действующего главы государства держат в руках турецкие флаги и скандируют лозунги в поддержку действующего президента. Ожидается, что Эрдоган выступит с обращением к народу позже, когда будут обработаны все бюллетени с избирательных участков.

Кроме того, колонна грузовых машин и автобусов с сиренами проследовала по центральным улицам Стамбула, поддержав таким образом действующего турецкого лидера. Машины были увешаны национальными флагами и портретами Эрдогана.

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Ранее в этот день кандидат на пост главы республики, представитель политического блока АТА Синан Оган после завершения голосования на выборах заявил, что вероятность проведения второго тура президентских выборов в Турции высока.

Как сообщила турецкая ЦИК, после вскрытия 91,1% урн для голосования в Турции доля поддержки действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана опустилась ниже отметки в 50%.

Партия «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, после обработки 11% бюллетеней получила 349 мест в парламенте (почти 68%). Оппозиционный «Народный альянс», который возглавляет Кылычдароглу, может рассчитывать пока только на 98 мандатов.

Тем временем порядка 30–50 человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кемаля Кылычдароглу. Между тем обстановка в центре Стамбула спокойная.

Как заявил официальный представитель Народно-республиканской партии Фаик Озтрак, первые итоги президентских и парламентских выборов в стране оцениваются как позитивные.

14 мая в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. За пост президента Турции боролись три кандидата: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Кылычдароглу и турецкий политик Синан Оган. До этого, 11 мая, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.

Если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая.

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