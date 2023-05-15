Байден заявил о большом количестве проблем в Турции и без выборов

Президент США Джо Байден прокомментировал выборы в Турции, заявив, что в этом регионе хватает проблем и без споров об итогах голосования. Стенограмму его беседы с журналистами в штате Делавэр опубликовала пресс-служба Белого дома в воскресенье, 14 мая.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать заявления турецкой оппозиции о том, что ее кандидат лидирует на выборах, а также сообщения государственных СМИ Турции, о том, что действующий президент побеждает.

«Звучит знакомо, не так ли? Нет, послушайте, я просто надеюсь, что пойдет так, что, кто бы ни победил, победит. Я имею в виду, что в этой части мира достаточно проблем и без того, чтобы это происходило», — сказал Байден.

15 мая стало известно, что по итогам вскрытия 99,9% урн кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов. Между тем действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, согласно последним данным, получил поддержку 49,34% избирателей.

Ранее в этот день Кемаль Кылычдароглу выразил надежду на победу во втором туре выборов.

Если первый тур не выявит победителя президентской гонки в Турции, второй состоится 28 мая. Как заявил кандидат от политического блока АТА Синан Оган, вероятность такого сценария высока.

В ночь на 15 мая десятки человек с турецкими флагами собрались у штаб-квартиры Народно-республиканской партии (НРП) в районе Сёгютозю. Сторонники турецкой оппозиции вышли на улицы в поддержку Кылычдароглу. Между тем обстановка в центре Стамбула спокойная.

Также на стихийный митинг вышли сторонники Эрдогана. Машины сигналят демонстрантам, которые вышли с флагами, выкрикивают лозунги в поддержку Эрдогана, жгут файеры и даже затрудняют движение авто по улицам города

Накануне в Турции прошло голосование на выборах президента страны. Наряду с этим в стране состоялись парламентские выборы. На пост главы государства претендуют трое: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. 11 мая, за три дня до выборов, четвертый кандидат Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры.